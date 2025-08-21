«Έρθεις, δεν έρθεις θα σ’ αγκαλιάζω»: Συναυλία Αγάπης και Μνήμης για τον Αντώνη

Στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, 26 Αυγούστου 21:30 (ώρα προσέλευσης 20:00)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει τη συναυλία σε συνεργασία με την εθελόντρια του Οργανισμού μας, κυρία Μαίρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, ενός νεαρού αγοριού, που χάθηκε άδικα σε τροχαίο δυστύχημα.

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 30 χρόνων δράσης του Οργανισμού μας και δύο χρόνων από την απώλεια του Αντώνη, αλλά και τόσων άλλων παιδιών που χάθηκαν άδικα σε τροχαία στο νησί μας, συνδιοργανώνουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία ως ένδειξη τιμής και μνήμης και παράλληλα για να προωθήσουμε την ανεκτίμητη αξία της δωρεάς οργάνων, κάτι που έπραξε η οικογένεια του Αντώνη.

Συμμετέχουν:

Βασίλης Σταυρακάκης

Βασίλης Ξημέρης

Γιώργος & Νίκος Στρατάκης

Γρηγόρης Σαμόλης

Μάνος Λυδάκης

Μιλτιάδης Βαρουχάκης

Μιχάλης Καλλέργης

Χάρης Φασουλάς

Παιδική Νεανική Χορωδία της Περιφέρεια Κρήτης

Μαέστρος Λένα Χατζηγεωργίου

Σημεία προπώλησης: more.com

Τιμή Εισιτηρίου: 12€

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση του Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας Ηρακλείου Κρήτης

Παρουσιάζει η Ειρήνη Νικολοπούλου

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με:

Χορηγό Εκτύπωσης: Metrographics

Χορηγούς Διαμονής: Galaxy Hotel, Atlantica Caldera Palace

Χορηγός Μετακίνησης: Μινωικές Γραμμές

Ευγενική Χορηγία Συναυλιακού Χώρου: Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου & Project 21

Χορηγό Stage: Input Output

Υποστηρικτή εκδήλωσης:

Union Buses

Όμιλος Mesogeios

Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης – Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας Equality Crete και με τη Θεσμική Υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης.

Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους τους καλλιτέχνες που στήριξαν την εκδήλωση με αγάπη και αφιλοκερδώς.