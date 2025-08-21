Στ. Αρναουτάκης: «Στεκόμαστε ευλαβικά απέναντι στη θυσία των ηρώων της Δαμάστας και του Μαράθου»

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε και φέτος, με σεβασμό και συγκίνηση, τη μνήμη των ηρώων της Δαμάστας και του Μαράθου, που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Στις εκδηλώσεις μνήμης, που πραγματοποιήθηκαν στα δύο μαρτυρικά χωριά, παρέστη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καταθέτοντας στεφάνι και αποτίοντας φόρο τιμής στους 30 Δαμαστιανούς και 17 Μαραθιανούς εθνομάρτυρες.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται ευλαβικά απέναντι στη θυσία των ηρώων μας. Οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Πατρίδας μας. Το μήνυμά τους είναι διαχρονικό και επίκαιρο. Να αγωνιζόμαστε ενωμένοι για τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά που μας καθορίζουν ως κοινωνία».

Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλάμβαναν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και πολιτιστικά δρώμενα που ανέδειξαν την ιστορική μνήμη και την ανάγκη διατήρησής της στις νεότερες γενιές.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την ιστορική γνώση και τον σεβασμό στους αγώνες του λαού μας, διασφαλίζοντας ότι οι ιστορικές θυσίες των Κρητών, παραμένουν φάρος ελευθερίας και δημοκρατίας για το μέλλον.