ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στ. Αρναουτάκης: «Στεκόμαστε ευλαβικά απέναντι στη θυσία των ηρώων της Δαμάστας και του Μαράθου»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε και φέτος, με σεβασμό και συγκίνηση, τη μνήμη των ηρώων της Δαμάστας και του Μαράθου, που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Στις εκδηλώσεις μνήμης, που πραγματοποιήθηκαν στα δύο μαρτυρικά χωριά, παρέστη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καταθέτοντας στεφάνι και αποτίοντας φόρο τιμής στους 30 Δαμαστιανούς και 17 Μαραθιανούς εθνομάρτυρες.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται ευλαβικά απέναντι στη θυσία των ηρώων μας. Οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Πατρίδας μας. Το μήνυμά τους είναι διαχρονικό και επίκαιρο. Να αγωνιζόμαστε ενωμένοι για τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά που μας καθορίζουν ως κοινωνία».

Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλάμβαναν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και πολιτιστικά δρώμενα που ανέδειξαν την ιστορική μνήμη και την ανάγκη διατήρησής της στις νεότερες γενιές.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την ιστορική γνώση και τον σεβασμό στους αγώνες του λαού μας, διασφαλίζοντας ότι οι ιστορικές θυσίες των Κρητών, παραμένουν φάρος ελευθερίας και δημοκρατίας για το μέλλον.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα στον «Τόπο...

0
Η επόμενη ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα διοργανώνεται αύριο,...

Χανιά:Έκθεση ζωγραφικής “Αναδρομή” της ΡΕΝΑΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ –...

0
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΡΕΝΑ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Αναδρομή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ.– Η...

Ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα στον «Τόπο...

0
Η επόμενη ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα διοργανώνεται αύριο,...

Χανιά:Έκθεση ζωγραφικής “Αναδρομή” της ΡΕΝΑΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ –...

0
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΡΕΝΑ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Αναδρομή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ.– Η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Έρθεις, δεν έρθεις θα σ’ αγκαλιάζω»: Συναυλία Αγάπης και Μνήμης για τον Αντώνη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Έκθεση ζωγραφικής “Αναδρομή” της ΡΕΝΑΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές...

Ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα στον «Τόπο του Βοσκού»

ΠΚ team ΠΚ team -
Η επόμενη ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα διοργανώνεται αύριο,...

Στα τάρταρα οι υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη – Καταρρέει το Κυβερνητικό αφήγημα αναβάθμισης του ΕΣΥ

ΠΚ team ΠΚ team -
Α. Πατριανάκος: Αλλάζει το ΕΣΥ αλλά όχι προς το...

Μίνι καύσωνας με 40άρια – Έρχεται «καλοκαιρινός» ο Σεπτέμβριος

ΠΚ team ΠΚ team -
Θα δροσίσει από την Κυριακή – Τι προβλέπει ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST