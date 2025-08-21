Χανιά:Έκθεση ζωγραφικής “Αναδρομή” της ΡΕΝΑΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΡΕΝΑ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

Αναδρομή

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ.– Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφικής «Αναδρομή» της Ρένας Μπραουδάκη – Νικολακάκη την Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025, στις 20:00, στις ισόγειες αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, Ανδρέα Παπανδρέου 70, Δικαστήρια, Χανιά, Κρήτη.

Την έκθεση επιμελούνται ο Ιστορικός Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και ο Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Η έκθεση «Αναδρομή» παρουσιάζει έργα της ζωγράφου Ρένας Μπραουδάκη – Νικολακάκη σχεδόν από όλη την εικαστική της διαδρομή στον χώρο της τέχνης. Τόποι και τοπία, μνήμες και θύμησες, πορτρέτα και δράσεις, νεκρές φύσεις και σύμβολα μέσα από τα πενήντα χρόνια συνεχόμενης αναζήτησης της καλλιτέχνιδας στο παιχνίδι του φωτός και της σκιάς πάνω στον καμβά.

Ο Ιστορικός της Τέχνης Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος σημειώνει: «Η ζέση και το πάθος του Φώτη Κόντογλου να επιστρέψει τη ζωγραφική αλλά και όλο τον ελληνισμό στις ξεχασμένες ρίζες του Βυζαντίου και της Ρωμιοσύνης, δεν του επέτρεψε να εκτιμήσει, όσο θα έπρεπε, το Βυζάντιο ως φορέα των κλασικών γραμμάτων και ιδεών. Η Μπραουδάκη ασπάζεται τον κλασικό δυτικό κανόνα της ζωγραφικής, όπως αυτός μας κληροδοτήθηκε από την Ιταλική Αναγέννηση και τον Γαλλικό κλασικισμό, τιμώντας ωστόσο μέσω του μη ρεαλιστικού χρώματος και τη Βυζαντινή παράδοση. Το έργο της είναι μια πράξη αγάπης όχι μόνο προς τα πρόσωπα που κοσμούν τις συνθέσεις της αλλά και προς την ίδια την τέχνη της ζωγραφικής, έτσι όπως αυτή σμιλεύθηκε στους αιώνες στη χώρα μας».

Την έκθεση συνοδεύει πολυσέλιδος έγχρωμος κατάλογος με εικόνες των έργων, κείμενα των επιμελητών και σχόλια.

Η έκθεση θα παρουσιάζεται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων από 22 Αυγούστου 2025 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2025 και θα είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-14:00 και 18:00-21:00 (κλειστά Κυριακές και αργίες) με ελεύθερη είσοδο.