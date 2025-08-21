ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα στον «Τόπο του Βοσκού»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η επόμενη ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα διοργανώνεται αύριο, 22 Αυγούστου, στον «Τόπο του Βοσκού»,το όμορφο θεματικό πάρκο στον Δήμο Ανωγείων!

Θα ξεδιπλωθεί ημαγεία του έναστρου ουρανού, με τη βοήθεια των επιστημονικών συνεργατών του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει ομιλία από την καθ. Βάσω Παυλίδου, διευθύντρια του Αστεροσκοπείου Σκίνακα και αναπλ. δ/ντρια του Ινστιτούτου Αστροφυσικής, καθώς και καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η κυρία Παυλίδου θα μιλήσει με θέμα «Το τραγούδι στην αρχή του Σύμπαντος».

Ο «Τόπος του Βοσκού» βρίσκεται στα Ανώγεια σε υψόμετρο 850 μέτρωνκαι σε απόσταση περίπου 1 χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού των Ανωγείων, στον δρόμο ανηφορίζοντας προς την Αρχαία Ζώμινθο, το Οροπέδιο της Νίδας και τολατρευτικό σπήλαιο της αρχαιότητας Ιδαίον Άντρον.

Ο «Τόπος του Βοσκού» αποτελεί μια αναπαράσταση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων της περιοχής και των καταλυμάτων των βοσκών, όπως τα συναντά ο περιηγητής, στα όρη του Ψηλορείτη.

Η κεντρική ιδέα του «Πάρκου» είναι η δημιουργία μιας βιωματικής διαδρομής, μέσω ενός μονοπατιού, που συνδέει τα διάφορα τμήματά του. Η διαδρομή αυτή συμβολίζει την πορεία των βοσκών στα όρη.

Ο επισκέπτης στον «Τόπο του Βοσκού» έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους χώρους του πάρκου,να συμμετάσχει σε βιωματικές διαδικασίες και εργαστήρια που αφορούν την παραδοσιακή ποιμενική ζωή, να γευτεί τοπικά προϊόντα, να απολαύσει την τοπική μουσική, να συμμετάσχει σε κτηνοτροφικές δραστηριότητες, π.χ. κουρές, και τέλος να φιλοξενηθείβραχυπρόθεσμα στα καταλύματα των βοσκών (μιτάτα).

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Χανιά:Έκθεση ζωγραφικής "Αναδρομή" της ΡΕΝΑΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
