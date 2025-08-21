Κρήτη: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των κατοικιών – Στο επίκεντρο της επενδυτικής ζήτησης

Στο επίκεντρο της ζήτησης για κατοικίες η Μεγαλόνησος – Εκρηκτική είναι η άνοδος τιμών στα ελληνικά νησιά.
Η Κρήτη συνεχίζει να κερδίζει το ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επενδυτών, αναδεικνυόμενη σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας για αγορά και ενοικίαση κατοικιών. Με τον μοναδικό συνδυασμό πλούσιας ιστορίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, το νησί προσελκύει ολοένα και περισσότερους αγοραστές που αναζητούν μόνιμη κατοικία, εξοχικό ή επενδυτικό ακίνητο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών στην Κρήτη ανήλθε στα 2.105 €/τ.μ. το β’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 40,4% σε σχέση με το 2019. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οι τιμές είναι οι υψηλότερες, με ετήσια άνοδο 22%, ενώ πιο οικονομικές επιλογές συναντώνται στην ΠΕ Ηρακλείου.
Τα ελληνικά νησιά σε τροχιά ανάπτυξης
Δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά νησιά βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς και επενδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η ποικιλομορφία των τοπίων, η πολιτιστική ταυτότητα και οι πολλαπλές εμπειρίες που προσφέρουν τα καθιστούν ελκυστικά για ταξιδιώτες αλλά και επενδυτές όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι.
Η αγορά κατοικίας παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο την τελευταία εξαετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το β’ τρίμηνο του 2025 καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές:
Ιόνια Νησιά → ΜΖΤ 2.389 €/τ.μ., άνοδος 49,3% από το 2019.
Κρήτη → ΜΖΤ 2.105 €/τ.μ., αύξηση 40,4%.
Νησιά Αιγαίου → ΜΖΤ 2.778 €/τ.μ., άνοδος 38,9%.
Κυκλάδες → Σημαντική διαφοροποίηση τιμών ανά νησί, με τις ακριβότερες επιλογές σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πάρο.
Σποράδες → Εντυπωσιακή άνοδος στην Αλόννησο (+30%), ενώ η Σκιάθος διατηρεί τις υψηλότερες τιμές με 3.273 €/τ.μ..
Αργοσαρωνικός → Η Ύδρα ξεχωρίζει με 6.500 €/τ.μ., ενώ η Σαλαμίνα σημειώνει αύξηση άνω του 10%.
Δωδεκάνησα → Η Πάτμος και η Σύμη καταγράφουν σημαντική ετήσια άνοδο, με ΜΖΤ 3.043 €/τ.μ..
Βόρειο Αιγαίο → Η Ικαρία έχει τις υψηλότερες τιμές, ενώ η Σάμος παραμένει πιο προσιτή.
Κυκλάδες: Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός
Οι Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν σύμβολο ελληνικών διακοπών, προσελκύοντας τόσο ταξιδιώτες όσο και επενδυτές. Από τη κοσμοπολίτικη Μύκονο και την πολυτελή Αντίπαρο έως τη γραφική Αμοργό, η ποικιλομορφία του συμπλέγματος καλύπτει κάθε γούστο.
Στην αγορά ακινήτων, η εικόνα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα: το β’ τρίμηνο του 2025, οι περισσότερες περιοχές των Κυκλάδων παρουσιάζουν αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, με εξαίρεση τη Νάξο, τη Σέριφο και τη Σίκινο, όπου οι τιμές παραμένουν σχεδόν σταθερές.
Η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος σημειώνεται στην Αντίπαρο και τη Φολέγανδρο — ξεπερνά το 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Τα ακριβότερα νησιά της περιοχής παραμένουν η Μύκονος, η Αντίπαρος και η Πάρος.
Ιόνιο: Σταθερά ανοδική πορεία
Τα Επτάνησα εξακολουθούν να αποτελούν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, με αυξανόμενη τουριστική και επενδυτική δραστηριότητα. Το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας είναι έντονο, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ οι Παξοί καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες τιμές.
Για όσους αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, λύσεις υπάρχουν στην Κέρκυρα και στα Κύθηρα. Η Λευκάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στις ΜΖΤ, με αύξηση άνω του 20% συγκριτικά με το 2024.
Σποράδες και Αργοσαρωνικός: Φυσική ομορφιά και επενδυτικό ενδιαφέρον
Οι Σποράδες ξεχωρίζουν χάρη στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον τους, με πυκνά πευκοδάση, καταγάλανες παραλίες και πολιτιστικά δρώμενα που προσελκύουν επισκέπτες όλο τον χρόνο. Στην αγορά ακινήτων, η Αλόννησος παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση άνω του 30% στη ΜΖΤ πώλησης, αγγίζοντας τα 2.672 €/τ.μ., ενώ η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί της περιοχής με 3.273 €/τ.μ..
Στον Αργοσαρωνικό, η εγγύτητα με την Αθήνα διατηρεί τη ζήτηση υψηλή. Η Ύδρα κατατάσσεται πρώτη σε τιμές, ενώ Σαλαμίνα, Αίγινα και Σπέτσες βρίσκονται ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για υποψήφιους αγοραστές.
Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο: Σταθερή ανάπτυξη
Στα Δωδεκάνησα, η Πάτμος και η Σύμη ξεχωρίζουν για τις υψηλές ΜΖΤ, φτάνοντας τα 3.043 €/τ.μ., μετά από εντυπωσιακή ετήσια αύξηση άνω του 30%. Η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Στο Βόρειο Αιγαίο, η Ικαρία κρατά την πρωτιά στις τιμές, η Χίος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο (+7,1%), ενώ η Σάμος παραμένει το πιο προσιτό νησί για αγορά κατοικίας.
Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση
Η δυναμική της αγοράς στα ελληνικά νησιά ενισχύεται και από τη διεθνή ζήτηση. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των χωρών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως σε πολυτελείς βίλες, παραθαλάσσια ακίνητα και τουριστικές κατοικίες υψηλής αξίας, με στόχο είτε την ιδιοκατοίκηση είτε την αξιοποίηση μέσω ενοικίασης.
