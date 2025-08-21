ΚΡΗΤΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη στα… κόκκινα: Σπάει ρεκόρ το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» – Μία πτήση κάθε 2 λεπτά! (vid)

«Σπάει» όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα καταγράφει αύξηση 7% στη συνολική επιβατική κίνηση και 6% αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού. Όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε μια ακόμη χρυσή τουριστική σεζόν, με τους Γερμανούς να κρατούν τα σκήπτρα του Κρητικού τουρισμού, με την αύξηση να είναι σημαντική από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία και Ισραήλ.

«Βουλιάζει» η Κρήτη από χιλιάδες επισκέπτες, στο αποκορύφωμα της τουριστικής σεζόν, με το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» να απογειώνεται και να σπάει όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών.

Αύξηση της τάξεως του 6% καταγράφεται στις αφίξεις εξωτερικού ενώ στις αφίξεις εσωτερικού η άνοδος είναι ακόμη μεγαλύτερη στο 12%.

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια επισκέπτες έχουν διακινηθεί μέσω του Αεροδρομίου Ηρακλείου από την αρχή του έτους καταγράφοντας αύξηση 7%, Μόνο για τον μήνα Αύγουστο οι διερχόμενοι επιβάτες αγγίζουν το ένα εκατομμύριο, όπως δήλωσε ο Αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός, εκφράζοντας την ικανοποίηση του.

Υψηλές πληρότητες εμφανίζουν τα ξενοδοχεία, αν και μια μικρή πτώση αναμένεται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Γιώργο Πελεκανάκη ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στη σημαντική άνοδο τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία.

Κάθε δύο λεπτά, πραγματοποιείται μια προσγείωση ή απογείωση, ενώ σε ημέρες αιχμής, οι πτήσεις ξεπερνούν τις 400 στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Βρετανοί τουρίστες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 7,2% και 11%, αντίστοιχα. Η Ανατολική Κρήτη κερδίζει φέτος ακόμη περισσότερους επισκέπτες από Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία και Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, για εργασιακή εξουθένωση στα ξενοδοχεία κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης.

 

neakriti.gr 

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οριστικοποιήθηκε η καταβολή για 47.000...

0
Η πληρωμή των αναδρομικών ξεκινά για 47.000 ένστολους συνταξιούχους,...

Κρήτη: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των κατοικιών...

0
Στο επίκεντρο της ζήτησης για κατοικίες η Μεγαλόνησος –...

ΠΚ team
ΠΚ team
