Αναδρομικά συνταξιούχων: Οριστικοποιήθηκε η καταβολή για 47.000 απόστρατους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η πληρωμή των αναδρομικών ξεκινά για 47.000 ένστολους συνταξιούχους, ενώ η επόμενη φάση, που αφορά περίπου 17.000 δικαιούχους, θα ακολουθήσει σύντομα.

Στις 28 Αυγούστου ξεκινά η καταβολή των αναδρομικών για 70.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς, παράλληλα με την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου.

Αρχικά, τα αναδρομικά θα πιστωθούν σε 47.000 ένστολους, ενώ η επόμενη φάση πληρωμών, που αφορά περίπου 17.000 συνταξιούχους, αναμένεται να ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, για περίπου 10.000 στρατιωτικούς ο επανυπολογισμός δεν έφερε καμία διαφορά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν επιπλέον ποσά στους λογαριασμούς τους.

Τα ποσά των αναδρομικών

Τα αναδρομικά κυμαίνονται από 1.200 έως 3.500 ευρώ.

Αφορούν 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα άνω των 1.000 ευρώ, βάσει του νόμου 4093/2012.

Η αλλαγή προήλθε από τη διακοπή των μειώσεων στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων, από τον Απρίλιο του 2023, με τον σχετικό νόμο να διατηρείται μόνο στις κύριες συντάξεις.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αυξήσεις για αρκετούς συνταξιούχους, καθώς πλέον, στον υπολογισμό των μειώσεων, δεν συνυπολογίζονται τα μερίσματα, αλλά μόνο η κύρια σύνταξη.

Επερχόμενες πληρωμές αναδρομικών

Η διαδικασία καταβολής αναδρομικών δεν περιορίζεται στους απόστρατους:

Περίπου 9.000 τραπεζοϋπάλληλοι θα λάβουν επίσης αναδρομικά, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σταδιακά, καθώς, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι τράπεζες δεν έχουν παραδώσει ακόμη πλήρη στοιχεία μισθοδοσίας.

Επιπλέον, περίπου 30.000 συνταξιούχοι από 29 πρώην ταμεία βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού, προκειμένου να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται. Πρόκειται για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αποχώρησαν μετά το 2016.

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη στα… κόκκινα: Σπάει ρεκόρ το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» – Μία πτήση κάθε 2 λεπτά! (vid)
ΠΚ team
ΠΚ team
