Πανελλήνιες 2026: Ποια μαθήματα «φρενάρουν» τους αριστούχους, τι θα κρίνει τις βάσεις

Με τη σημερινή εξέταση στην Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία έπεσε η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη μεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων, ολοκληρώνοντας έναν μακρύ κύκλο προετοιμασίας, αγωνίας και προσπάθειας.

Με την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, εκπαιδευτικοί και μαθητές προχωρούν στις πρώτες εκτιμήσεις για το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων και τις επιπτώσεις τους στις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων.

Αν και ορισμένα μαθήματα κινήθηκαν στα αναμενόμενα πλαίσια, άλλα παρουσίασαν αυξημένες απαιτήσεις, δοκιμάζοντας τις γνώσεις, την κριτική σκέψη και τη διαχείριση χρόνου των εξεταζομένων.

Οι πρώτες αναλύσεις των ειδικών αποτυπώνουν μια συνολική εικόνα για τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι υποψήφιοι και για τις προοπτικές που διαμορφώνονται ανά επιστημονικό πεδίο.

Αυξημένες απαιτήσεις στην Οικονομία

Όσον αφορά το μάθημα της Οικονομίας, γίνεται λόγος για ένα από τα πιο δύσκολα θέματα των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, στο θέμα Α, σύμφωνα με τον Οικονομολόγο Παπάζογλου Γιώργο από το «Ορόσημο» του Πειραιά, «και τα δύο πολλαπλής επιλογής ήταν συνδυαστικά, ενώ παράλληλα απαιτούσαν επίλυση ασκήσεων, κάτι που μάλιστα ζητήθηκε για πρώτη φορά».

«Μόνο τα θέματα Β και Γ φαίνεται να ήταν αρκετά απλά και αναμενόμενα, καθώς φτάνοντας στο Δ θέμα οι υποψήφιοι έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως στο Δ3, το οποίο μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών, κυρίως λόγω του συνδυασμού των κεφαλαίων της εξεταστέας ύλης», αναφέρει στο «Β» η Οικονομολόγος Αρίφη Μαρία.

Ξεκάθαρα τα ζητούμενα της Ιστορίας

Η Ιστορία, μοιράζεται μαζί μας ο φιλόλογος Γαβρίλης Αντώνης, φέτος ήταν πλήρως κατανοητή, χωρίς καμία ασάφεια και καμία «παγίδα» στις εκφωνήσεις. Μάλιστα, «θα μπορούσαμε να πούμε πως ίσως ήταν και πιο εύκολη από άλλες χρονιές. Ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να ανταποκριθεί χωρίς καμία δυσκολία σε όλα τα ζητούμενα», προσθέτει ο κ. Γαβρίλης.

Το θέμα «υπερπαραγωγή» στη Φυσική

Σχετικά με τη Φυσική, η καθηγήτρια Φυσικής, Ίριδα Μανιεδάκη, αναφέρεται στα θέματα Α και Β ως «ιδιαίτερα εύκολα και κλασικά» ενώ σημειώνει ότι «το θέμα Β παρατηρείται πως για πρώτη φορά είναι τόσο εύκολο. Άμα κάποιος ήταν λίγο προσεχτικός δεν θα αντιμετώπιζε καμία απολύτως δυσκολία».

Από την άλλη πλευρά, «το θέμα Γ, είχε αρκετές πράξεις καθώς συνδύαζε δύο φαινόμενα κβαντικής, κάτι που επιβεβαιώνει πως ίσως πήρε παραπάνω χρόνο από το αναμενόμενο» στους υποψήφιους των Θετικών, και σπουδών Υγείας, ενώ τέλος το θέμα Δ δεν παρουσίασε κάποια σημαντική δυσκολία, με τον Φυσικό, Κωνσταντέλο Χρήστο να θεωρεί πως «ήταν πιο εύκολο από άλλες χρονιές».

Ψηλά οι προσδοκίες για τις Ανθρωπιστικές σπουδές

Έχοντας πλέον ολοκληρωθεί και οι τέσσερις δοκιμασίες των Πανελληνίων, το μόνο μάθημα που μπορεί να αφαίρεσε πιο εύκολα βαθμούς από τους υποψήφιους των Ανθρωπιστικών σπουδών ήταν αυτό της Έκθεσης.

Αμέσως επόμενο, τα Αρχαία, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ώς «διαβαθμισμένης δυσκολίας» με το άγνωστο να αποτελεί μια δοκιμασία, λόγω των ιδιαίτερων λέξεων που χρειαζόταν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι προκειμένου να καταφέρουν να μεταφράσουν σωστά το απόσπασμα.

Τα Λατινικά και η Ιστορία, όπως και κάθε χρόνο, είναι η ευκαιρία για όσους στοχεύουν το άριστα να κερδίσουν βαθμούς. Φέτος, λοιπόν, επιβεβαιώνεται πως τα ζητούμενα δεν είχα καμία «έκπληξη» και οι καλά προετοιμασμένοι μπορούσαν να ανταποκριθούν χωρίς δυσκολία.

Πού «χτύπησαν» τελικά φέτος;

Παρά τις εκτιμήσεις, που έδειχναν το «χτύπημα» να έρχεται μέσω της Φυσικής, οι φετινές Πανελλήνιες έκρυβαν σημαντικές δυσκολίες κυρίως στα Μαθηματικά, τη Χημεία και την Πληροφορική.

Μάλιστα, τα Μαθηματικά, λειτούργησαν ως ένα «φρένο» για το άριστα, καθώς το Δ θέμα ήταν το βασικό εμπόδιο στη δοκιμασία των εξετάσεων, με αρκετές δυσκολίες, κάτι που πιθανόν να στέρησε ακόμα και από τους αριστούχους το 20. Μάλιστα, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Σπύρο Πλασκοβίτη, «δεν περιμένουμε υψηλές αποδόσεις στα Οικονομικά, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια στα Μαθηματικά το 75% των υποψηφίων γράφει κάτω από τη βάση, ανεξάρτητα από τα θέματα που θα επιλέξουν οι θεματοδότες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και φέτος».

Αντίστοιχα, στη Χημεία οι υποψήφιοι των Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας, κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα μέτριας δυσκολίας τα οποία μάλιστα πίεσαν από άποψη χρόνου τους υποψήφιους, καθώς οι απαντήσεις ήταν μεγάλης έκτασης.

Συνολικά, οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις χαρακτηρίστηκαν από διαβαθμισμένη δυσκολία, με ορισμένα μαθήματα να λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των τελικών βαθμολογιών.

Ενώ στις Ανθρωπιστικές Σπουδές οι υποψήφιοι κατάφεραν να «γλιτώσουν», δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, καθώς οι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απαιτητικά θέματα σε μαθήματα που αναμένεται να επηρεάσουν την κατανομή των αριστούχων.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανακοίνωση των βαθμολογιών και στη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής, οι οποίες θα αποτυπώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον αντίκτυπο των φετινών θεμάτων.