ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και ακεραιότητα τόσο την Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν για περισσότερα από δεκατρία χρόνια. Από το 2012 έως και σήμερα, ως Βουλευτής Ημαθίας, τίμησε την ψήφο των συμπολιτών του με έργο και μετρημένο λόγο, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων.

Η πορεία του ως Υφυπουργός Οικονομικών, αλλά και η πρόσφατη θητεία του ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε. Παρά τον λίγο χρόνο που πρόλαβε να υπηρετήσει στη θέση αυτή, κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του με τον καθαρό, κρυστάλλινο χαρακτήρα του και την αφοσίωσή του στο κοινό καλό. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να συνεργαστώ στενά μαζί του και να μοιραστώ στιγμές πολιτικού αγώνα αλλά και προσωπικής φιλίας.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ κενό, όμως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και φωτεινή μέσα από το έργο, την προσφορά και το παράδειγμά του.

Στην οικογένειά του εκφράζω από καρδιάς τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου.
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε φίλε Απόστολε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Έρθεις, δεν έρθεις θα σ’ αγκαλιάζω»: Συναυλία...

0
Στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, 26 Αυγούστου 21:30 (ώρα...

Μεν. Μποκέας : «Χρέος μας να μην...

0
«Η δική μας ...

«Έρθεις, δεν έρθεις θα σ’ αγκαλιάζω»: Συναυλία...

0
Στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, 26 Αυγούστου 21:30 (ώρα...

Μεν. Μποκέας : «Χρέος μας να μην...

0
«Η δική μας ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μεν. Μποκέας : «Χρέος μας να μην ξεχνάμε τα ονόματα των παλικαριών που θυσιάστηκαν σε Δαμάστα και Μάραθος»
Επόμενο άρθρο
«Έρθεις, δεν έρθεις θα σ’ αγκαλιάζω»: Συναυλία Αγάπης και Μνήμης για τον Αντώνη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST