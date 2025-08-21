Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και ακεραιότητα τόσο την Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν για περισσότερα από δεκατρία χρόνια. Από το 2012 έως και σήμερα, ως Βουλευτής Ημαθίας, τίμησε την ψήφο των συμπολιτών του με έργο και μετρημένο λόγο, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων.

Η πορεία του ως Υφυπουργός Οικονομικών, αλλά και η πρόσφατη θητεία του ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε. Παρά τον λίγο χρόνο που πρόλαβε να υπηρετήσει στη θέση αυτή, κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του με τον καθαρό, κρυστάλλινο χαρακτήρα του και την αφοσίωσή του στο κοινό καλό. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να συνεργαστώ στενά μαζί του και να μοιραστώ στιγμές πολιτικού αγώνα αλλά και προσωπικής φιλίας.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ κενό, όμως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και φωτεινή μέσα από το έργο, την προσφορά και το παράδειγμά του.

Στην οικογένειά του εκφράζω από καρδιάς τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε φίλε Απόστολε.