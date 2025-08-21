ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μεν. Μποκέας : «Χρέος μας να μην ξεχνάμε τα ονόματα των παλικαριών που θυσιάστηκαν σε Δαμάστα και Μάραθος»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η δική μας υποχρέωση σήμερα είναι να θυμόμαστε. Να μην ξεχνάμε τα ονόματα αυτών των παλικαριών που θυσιάστηκαν στη Δαμάστα και στο Μάραθος. Να διδάσκουμε στα παιδιά μας ότι η ελευθερία κατακτήθηκε με αίμα, ότι η αξιοπρέπεια αυτού του τόπου είναι ποτισμένη με θυσίες.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή τις τελετές μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής της Δαμάστας και του Μαράθου.

Τη μνήμη των 30 κατοίκων της Δαμάστας και των 19 κατοίκων του Μαράθου, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, τίμησε σήμερα ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους φορείς Δαμάστας και Μαράθου.

Στις εκδηλώσεις μνήμης παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Βιάννου και μέλος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Παύλος Μπαριτάκης, εκπρόσωποι βουλευτών, κομμάτων, αρχών και φορέων, καθώς επίσης εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, συγγενείς των θυμάτων και κάτοικοι των δύο χωριών.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
