Χανιά:Σύμβαση 1,1 εκ. περίπου ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης για την ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 1.088.951 χιλ. ευρώ για την υλοποίηση του

έργου «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου», υπέγραψε σήμερα Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης παρουσία του Δημάρχου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, των Αντιδημάρχων Αργυρώς Καυκαλά και Βαγγέλη Πιπεράκη, του Προέδρου της κοινότητας Αλικάμπου Γιάννη Σταθάκη, του διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλη Ψαρουδάκη και του εκπροσώπου της κατασκευαστικής εταιρείας «Αερία Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε.» Μανόλη Σιγανού.

Το έργο, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», περιλαμβάνει ανάπλαση-βελτίωση δημοτικών οδών εντός του οικισμού Αλικάμπου στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας, τοπικής κοινότητας Αλικάμπου. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες αναγκαίες για τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών ύδρευσης.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι:

• Εργασίες οδοποιίας

• Εργασίες οικοδομικές σε συγκεκριμένα τμήματα οδών, κυρίως μονοπάτια ή κεντρικούς δρόμους, τα οποία θα επιστρωθούν με φυσική πέτρα. Συνολικά τετραγωνικά πλακόστρωσης 6.500 τ.μ.

• Εργασίες υδραυλικές: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αλίκαμπου, με νέους αγωγούς, όπως και τοποθέτηση πολλαπλών διανομένων επί των αγωγών, για εγκατάσταση παροχών ύδρευσης προς τις οικίες.

• Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικές: Αφορά την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φανοστάτες για τον κεντρικό δημοτικό δρόμο του οικισμού, πέριξ της πλατείας – μνημείου του χωρίου. Επίσης προτείνεται αρχιτεκτονικός ήπιος φωτισμός, στην πλατεία του οικισμού όπως και στο πλάτωμα – χώρος αναψυχής δίπλα στην εκκλησία.

• Εργασίες πρασίνου: Αφορά φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων όπως και καθιστικών – παγκάκια σε διάφορα σημεία του οικισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την διαρκή στήριξη της Περιφέρειας για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.