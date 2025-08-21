ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνου : Τα συγχαρητήρια και οι ευχές του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού προς τη νέα διοίκηση της ΕΠΣΡ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με την ευχή «Να παραγάγετε το αναγκαίο και πολυπόθητο έργο την ευθύνη και τη διεκπεραίωση του οποίου έχετε επωμισθεί» συνόδευσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης την επιστολή του προς τη νεοεκλεγείσα διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου.

Ο Δήμαρχος – με την επιπρόσθετη ιδιότητα του φίλου του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου- συνεχάρη επί προσωπικού τον Πρόεδρο της ΕΠΣΡ, παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Γιώργο Ξηράκη και τα μέλη του ΔΣ.

«Χαίρομαι διότι θα συνεχίσουμε τη θεσμική συνεργασία μας και σε διαβεβαιώνω ότι θα με βρείτε συμπαραστάτη στα δίκαια αιτήματα σας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την αναβάθμιση του ρεθεμνιώτικου ποδοσφαίρου» επισήμανε μεταξύ άλλων.

Τα συγχαρητήρια για την εκλογή της νέας διοίκησης και τις ευχές του για μια ευδόκιμη θητεία εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

«Η νέα διοίκηση που δεν είναι πλέον προσωρινή, όπως στην προηγούμενη θητεία της αναλαμβάνει μια πολύ σημαντική αποστολή στην οποία ασφαλώς θα μας έχει ως συμπαίκτες στον αγώνα της της για να αναβαθμίσει το ποδόσφαιρο του τόπου μας σε όλα τα επίπεδα. Εύχομαι να έχουν δύναμη και να δουν τις προσπάθειες τους να αποδίδουν καρπούς».

