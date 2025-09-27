ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλα έτοιμα για τη 16η Μινωική Διαδρομή

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πεζοπορία αυτή την Κυριακή με αφετηρία τον Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαία Λύκτο και τερματισμό το Ψυχρό.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και ο Δήμος Χερσονήσου ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη 16η Μινωική Διαδρομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή.Η διαδρομή αναβιώνει τον μυθικό δρόμο που ακολουθούσε ο βασιλιάς Μίνωας κάθε 9 χρόνια για να επισκεφθεί το Δικταίον Άντρο και να συναντήσει τον πατέρα του, τον Δία, προκειμένου να λάβει τους «Θεϊκούς Νόμους».

Η πεζοπορία έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών, με αφετηρία τον Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαία Λύκτο και τερματισμό το Ψυχρό. Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτημένη για την ευκολία των περιπατητών. Η πορεία που θα ακολουθηθεί είναι: Ακρόπολη Αρχαίας Λύττου- Τοίχος – Συκιάς Νερό- Αη Γιώργης Φλέγες- Βόλιτες- Τσούλη Μνήμα- Χορτασά- Χώνος- Κάτω Μετόχι- Άγ. Χαράλαμπος- Πλάτη- Ψυχρό.

Στον τερματισμό στο Ψυχρό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, μέσα σε πήλινα αντίγραφα-με εγκεκριμένα υλικά από τους αρχαιολόγους- μινωικές γεύσεις όπως και μια παράσταση με παραδοσιακούς χορούς. Επίσης, θα γίνει και η αναβίωση της παράδοσης με το ρίξιμο της πέτρας του αναθέματος στου «Τσούλη το Μνήμα».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα κέρασμα, μια αναπαράσταση μινωικής μαγειρικής και μια παράσταση με παραδοσιακούς χορούς.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Υπεράνθρωπος Ντουπλάντις: Έπιασε τον ουρανό με νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο
ΠΚ team
ΠΚ team
