Όλα έτοιμα για τη 16η Μινωική Διαδρομή

Πεζοπορία αυτή την Κυριακή με αφετηρία τον Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαία Λύκτο και τερματισμό το Ψυχρό.
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και ο Δήμος Χερσονήσου ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη 16η Μινωική Διαδρομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή.Η διαδρομή αναβιώνει τον μυθικό δρόμο που ακολουθούσε ο βασιλιάς Μίνωας κάθε 9 χρόνια για να επισκεφθεί το Δικταίον Άντρο και να συναντήσει τον πατέρα του, τον Δία, προκειμένου να λάβει τους «Θεϊκούς Νόμους».
Η πεζοπορία έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών, με αφετηρία τον Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαία Λύκτο και τερματισμό το Ψυχρό. Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτημένη για την ευκολία των περιπατητών. Η πορεία που θα ακολουθηθεί είναι: Ακρόπολη Αρχαίας Λύττου- Τοίχος – Συκιάς Νερό- Αη Γιώργης Φλέγες- Βόλιτες- Τσούλη Μνήμα- Χορτασά- Χώνος- Κάτω Μετόχι- Άγ. Χαράλαμπος- Πλάτη- Ψυχρό.
Στον τερματισμό στο Ψυχρό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, μέσα σε πήλινα αντίγραφα-με εγκεκριμένα υλικά από τους αρχαιολόγους- μινωικές γεύσεις όπως και μια παράσταση με παραδοσιακούς χορούς. Επίσης, θα γίνει και η αναβίωση της παράδοσης με το ρίξιμο της πέτρας του αναθέματος στου «Τσούλη το Μνήμα».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ