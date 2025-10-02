Πλημμύρισε ξανά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Το βρόχινο νερό έφτασε μέχρι το παρκέ με το προσωπικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός να το σκεπάζει με νάιλον.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από την κυβέρνηση, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και ως ενοικιαστές οι «ερυθρόλευκοι», είδαν για μία ακόμη φορά το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που χρησιμοποιούν ως έδρα να πλημμυρίζει με την πρώτη φθινοπωρινή βροχή,

Και δεν είναι μόνο η διαδικασία παραχώρησης που δεν έχει ολοκληρωθεί… αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και η στεγανοποίηση της οροφής όπως φαίνεται, αφού το βρόχινο νερό έφτασε μέχρι το παρκέ με το προσωπικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός να σκεπάζει με νάιλον τα σημεία ώστε ν’ αποφευχθούν φθορές, οι οποίες είναι κοστοβόρες για την επισκευή τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του βρίσκονται στη Μαδρίτη, όπου απόψε (21:45) αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να κάνουν προπόνηση… πόσω μάλλον αν υπήρχε προγραμματισμένος εντός έδρας αγώνας των Πειραιωτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ, στην οποία ο Ολυμπιακός βρίσκεται επί τέσσερις διαδοχικές σεζόν στο φάιναλ φορ.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ