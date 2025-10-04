ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης ο Τσιτσιπάς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Λόγω των προβλημάτων που έχει στη μέση.

Τελικά δε θα λάβει μέρος στο Masters της Σανγκάης ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας αποφάσισε να αποσυρθεί από το Master της κινεζικής πόλης λόγω του προβλήματος που έχει στη μέση.

Ο Τσιτσιπάς σήμερα θα έπαιζε με τον Νούνο Μπόρχες στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του τουρνουά και πλέον οι διοργανωτές έδωσαν τη θέση του στον Αλεξάντερ Βούκιτς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε κάνει επέμβαση στη μέση και όπως φαίνεται δεν έχει αποθεραπευτεί ακόμη τελείως.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Πλημμύρισε ξανά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

0
Το βρόχινο νερό έφτασε μέχρι το παρκέ με το...

Όλα έτοιμα για τη 16η Μινωική Διαδρομή

0
Πεζοπορία αυτή την Κυριακή με αφετηρία τον Ναό του...

Πλημμύρισε ξανά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
ΠΚ team
ΠΚ team
