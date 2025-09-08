ΕΛΛΑΔΑ

EuroBasket: Ο δρόμος προς τον τελικό – Όλες οι πιθανές διασταυρώσεις

Αντίπαλος των Ελλήνων διεθνών, με φόντο την τετράδα, η Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (9/9) – Με Τουρκία η Πολωνία στον ημιτελικό του EuroBasket
ΗΕθνική ήταν η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στους 8 του EuroBasket αποκλείοντας το Ισραήλ.

Στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της στη διοργάνωση, παρά την αστοχία των Ελλήνων διεθνών στα σουτ τριών πόντων (4/25), η «γαλανόλευκη» έκανε αυτό που έπρεπε, για ν’ αποκλείσει, στη φάση των «16», το μαχητικό Ισραήλ, με 84-79, στην Arena Riga, της Λετονίας.

Αντίπαλος των Ελλήνων διεθνών, με φόντο την τετράδα, η Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (9/9).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το… χέρι την εθνική για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.

Όσο κι αν ήθελε το Ισραήλ να γίνει η ομάδα που θα έκανε την τρίτη… έκπληξη στη φάση των «16», μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας και της Φινλανδίας, ο “Greek Freak” είχε αντίθετη… άποψη.

Αναλυτικά όλες τις διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό :

Προημιτελικοί:

W61 Λιθουανία – W62 Ελλάδα (Τρίτη 9/7)
W63 Τουρκία – W64 Πολωνία (Τρίτη 9/7)
W65 Γερμανία – W66 Σλοβενία (Τετάρτη 10/7)
W67 Φινλανδία – W68 Γεωργία (Τετάρτη10/7)

Ημιτελικοί

W69 Λιθουανία/Ελλάδα – W70 Τουρκία/Πολωνία (73)
W71 Γερμανία/Σλοβενία – W72 Φινλανδία/Γεωργία (74)
Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74

