Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις

Τα παράνομα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες των μελών φτάνουν τις 200.000 ευρώ – Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025.

Νέο κύκλωμα μαστροπείας εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, τα μέλη του οποίου προωθούσαν στην πορνεία ενήλικες γυναίκες σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνελήφθησαν μέλη της εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα μαστροπεία στις προαναφερόμενες περιοχές.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προηγήθηκε συστηματική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά στοιχεία, ευρήματα, καθώς και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, ενώ η περαιτέρω διερεύνησή τους οδήγησε στη διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής ομάδας, η οποία ξεκινάει τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα μαστροπείας βρίσκεται και το αρχηγικό μέλος

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς και μία αλλοδαπή, ηλικίας από 41 έως 57 ετών αντιστοίχως. Η ομάδα είχε διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ρόλους, ιδιόμορφο κώδικα επικοινωνίας και δραστηριοποιούταν σε δύο καταστήματα της Καλαμάτας και της Τρίπολης.

Κύκλωμα μαστροπείας: Άνω των 200.000 ευρώ το παράνομο όφελος

Όπως προέκυψε οι ανωτέρω, όντες οργανωμένοι και έχοντας στην κατοχή και χρήση τους τα καταστήματα, προωθούσαν στην πορνεία ενήλικες γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους. Στη συνέχεια τα νομιμοποιούσαν, ενώ υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 200.000 ευρώ.

Οι γυναίκες συνοδοί εκδίδονταν, προβαίνοντας σε συνουσία ή και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, με τους «πελάτες», τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων, σε χώρους όπως δωμάτια ξενοδοχείων, διαμερίσματα ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη, από αστυνομικούς τουΤμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Μεσσηνίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, όπου συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε οικίες, στα ανωτέρω καταστήματα καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών, πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων, απόδειξη ταμειακής μηχανής, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.892,50 ευρώ.

Στη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι εντός των καταστημάτων εργάζονταν εννέα γυναίκες εκ των οποίων οι έξι στερούνταν πιστοποιητικών υγείας και εις βάρος τους θα βεβαιωθούν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με...

Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

«Προσβασιμότητα κατ' οίκον»: Παράταση για την υποβολή...

Έως 31 Ιανουαρίου 2026. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών...

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με...

Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

«Προσβασιμότητα κατ' οίκον»: Παράταση για την υποβολή...

Έως 31 Ιανουαρίου 2026. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών...
Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026

Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

«Προσβασιμότητα κατ' οίκον»: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα

Έως 31 Ιανουαρίου 2026. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών...

Μετανάστες: Βρέφος 25 ημερών σε μία από τις «καραβιές» που έφτασαν στην Κρήτη

Το 25 ημερών κοριτσάκι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο...

Δωρεά Οργάνων: Πολύτιμο δώρο ζωής από 77χρονη Ηρακλειώτισσα

Το ωραιότερο δώρο θα πάρει για τις γιορτές ασθενής...

