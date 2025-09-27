ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο από το Λαϊκό Νοσοκομείο πήρε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο συνταξιούχος τραπεζικός που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, βρισκόταν στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας.

Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» πήρε σήμερα ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, βρισκόταν στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επιστροφή ενοικίου: Έως τέλος Νοεμβρίου η καταβολή...

0
Τα σημεία- κλειδιά που πρέπει να προσέξετε. Σε εφαρμογή τίθεται...

Πετρέλαιο θέρμανσης: Παρόμοιες με πέρσι οι τιμές...

0
Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με την...

Επιστροφή ενοικίου: Έως τέλος Νοεμβρίου η καταβολή...

0
Τα σημεία- κλειδιά που πρέπει να προσέξετε. Σε εφαρμογή τίθεται...

Πετρέλαιο θέρμανσης: Παρόμοιες με πέρσι οι τιμές...

0
Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιστροφή ενοικίου: Έως τέλος Νοεμβρίου η καταβολή του
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο σπανιότητας «ένας στα 30 εκατομμύρια» αστακός γλίτωσε από...

Επιστροφή ενοικίου: Έως τέλος Νοεμβρίου η καταβολή του

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα σημεία- κλειδιά που πρέπει να προσέξετε. Σε εφαρμογή τίθεται...

Πετρέλαιο θέρμανσης: Παρόμοιες με πέρσι οι τιμές – Πότε μειώνεται η τιμή στα νησιά και γιατί

ΠΚ team ΠΚ team -
Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με την...

Βαρύ πένθος στα Χανιά για τον θάνατο του πρωτεργάτη των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ Απόστολου Αλεξάκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή στον Φουρνέ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST