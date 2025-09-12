Ευρωμπάσκετ 2025: Στον τελικό η Γερμανία με άνετη νίκη κόντρα στη Φινλανδία

Για τρίτη φορά στην ιστορία της και περιμένει Ελλάδα ή Τουρκία.
Ήταν το μεγάλο φαβορί και το επιβεβαίωσε. Ο λόγος για τη Γερμανία που νίκησε στη Ρίγα με 98-86 την Φινλανδία, την έστειλε στον μικρό τελικό και πηγαίνει εκείνη στον μεγάλο, το βράδυ της Κυριακής (14/9 στις 21:00), για να διεκδικήσει ως πρωταθλήτρια κόσμου τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας στην Ευρώπη. Τρίτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ η Γερμανία μετά το χρυσό του 1993 και το αργυρό του 2005.
Ο Ντένις Σρούντερ έκανε τρομερά πράγματα στο σκοράρισμα, στη δημιουργία, ακόμα και στην άμυνα. Ο Φραντς Βάγκνερ τον ακολούθησε, με τους Γερμανούς να παίζουν κατά διαστήματα ολοκληρωτικό μπάσκετ και να παραμένουν αήττητοι στη διοργάνωση.
Η Φινλανδία δε μπόρεσε να ακολουθήσει σε αυτό το ρυθμό.Ο Λάσι Τουόβι είδε τον Ενκαμουά να κάνει τεράστιο step-up για να βοηθήσει τον Μάρκανεν, όμως αυτή τη φορά οι υπόλοιποι δεν ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση για να δυσκολέψουν τη Γερμανία.
Δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ