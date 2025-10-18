ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα από πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη – Στα περυσινά επίπεδα το ρεύμα στην έναρξη της χειμερινής περιόδου

Θετικά μηνύματα για τους καταναλωτές στην έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη διαμορφώνονται μέχρι στιγμής στην αγορά, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται κοντά στα περυσινά επίπεδα αλλά με ανοδικές τάσεις σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις από το Χρηματιστήριο Ενέργειας τον Οκτώβριο.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη σε τιμές που ξεκινούν από 1,09 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, έναντι 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρυσι στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης πανελλαδικά και 1,16-1,17 στην Αττική. Οι τιμές κλιμακώνονται προς τα πάνω για μικρές παραγγελίες καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Από την άλλη, αρκετές εταιρείες κάνουν προσφορές με άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για αγορά με πιστωτική κάρτα.

Συγκρατημένες είναι έως τώρα και οι παραγγελίες πετρελαίου από τους καταναλωτές, λόγω καιρού ή / και προσδοκιών για υποχώρηση των διεθνών τιμών που θα μετακυλισθεί στις τιμές καταναλωτή. Η τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) επισημαίνει ταχεία αύξηση της προσφοράς και λιγότερο της ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για υποχώρηση των τιμών. Ωστόσο η προοπτική επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία και η μειωμένη διαθεσιμότητα διυλιστηρίων σύμφωνα με τον ΙΕΑ μπορεί να κρατήσει τις τιμές.

Θετική είναι εικόνα και από τα καύσιμα κίνησης όπου οι τιμές διαμορφώνονται επίσης σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις αρχές Οκτωβρίου ήταν 1,744 ευρώ ανά λίτρο από 1,778 ευρώ πέρυσι και του ντίζελ κίνησης 1,538 ευρώ φέτος από 1,547 ευρώ πέρυσι.

Για το ρεύμα η μέση τιμή καταναλωτή με φόρους το Σεπτέμβριο ήταν 22,96 σεντς ανά κιλοβατώρα (κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 25,43 σεντς (στοιχεία από την μηνιαία έρευνα VaasaETT). Τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι η τιμή ήταν 23,02 σεντς.

Οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας κατά το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου κινήθηκαν ανοδικά, στα 130,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 92,77 ευρώ που ήταν η μέση τιμή το Σεπτέμβριο. Αν δεν αλλάξει η εικόνα έως το τέλος του μήνα είναι πιθανό να ακολουθήσουν ανατιμήσεις και στα τιμολόγια λιανικής, από τις οποίες πάντως προστατεύονται όσοι έχουν επιλέξει σταθερά τιμολόγια, πολλά από τα οποία είναι φθηνότερα ακόμα και από τις τιμές χονδρικής που διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

