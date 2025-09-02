Διεθνή

Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 – Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας.

Επιμέλεια Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

Η Γαλλία προετοιμάζει το σύστημα υγείας της για ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσε να χρειαστεί να νοσηλεύσει χιλιάδες στρατιώτες που επιστρέφουν από τις μάχες, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός Υγείας της θεωρεί «τακτικό προληπτικό μέτρο».

Δημοσιεύματα σημειώνουν ότι, σε επιστολή που απευθύνθηκε στις περιφερειακές υγειονομικές αρχές στις 18 Ιουλίου, το γαλλικό Υπουργείο Υγείας ζήτησε από τα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026.

Το υπουργείο δήλωσε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία πρέπει να γνωρίζουν τους «περιορισμούς σε καιρό πολέμου» και να είναι έτοιμα να περιθάλψουν Γάλλους και ξένους στρατιώτες σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης.

«Απολύτως φυσιολογικό για τη Γαλλία να προβλέπει κρίσεις και τις συνέπειές τους»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Canard enchaîné, η οποία αποκάλυψε αυτό το μέτρο, τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι έτοιμα να περιθάλψουν 10.000 έως 15.000 στρατιώτες εντός 10 έως 180 ημερών.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στο Euronews ότι η δουλειά του Υπουργείου Υγείας είναι να προετοιμαστεί για ένα ευρύ φάσμα «απειλών που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας», συμπεριλαμβανομένων επιδημιών, περιβαλλοντικών κρίσεων και «κακόβουλων κινδύνων».

Στο πλαίσιο αυτών των προετοιμασιών, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι Γάλλοι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι έτοιμοι να περιθάλψουν στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργεί για τους πολίτες.

«Είναι μέρος της πρόβλεψης»

Η Γαλλία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας ιατρικών κέντρων κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, αεροδρόμια και λιμάνια, ώστε να «επιτραπεί η αναδρομολόγηση ξένων στρατιωτών στις χώρες καταγωγής τους», σύμφωνα με την επιστολή.

Σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι BFMTV, η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν δήλωσε ότι ήταν «απολύτως φυσιολογικό για τη Γαλλία να προβλέπει κρίσεις και τις συνέπειές τους».

Ανέφερε την πανδημία COVID-19 ως παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν το σύστημα υγείας μιας χώρας δεν είναι προετοιμασμένο να χειριστεί μια έκτακτη ανάγκη. «Αυτό είναι μέρος της πρόβλεψης, όπως ακριβώς και ο στρατηγικός εφοδιασμός», είπε η Βοτρέν.

Θυμίζουμε πως η ΕΕ εξακολουθεί να κλιμακώνει την ένταση με τη Ρωσία, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Βαλτική, καθώς και ότι οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την Παρασκευή «ευρεία στήριξη» στην προοπτική επέκτασης της στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ ώστε να δρα και εντός της Ουκρανίας, σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία, όπως δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ευρεία στήριξη για την επέκταση της εντολής της ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής, ώστε να παρέχει εκπαίδευση και συμβουλές εντός της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία», δήλωσε η Κάλας μετά τη συνεδρίαση των υπουργών στην Κοπεγχάγη.

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή στην εντολή της αποστολής θα απαιτούσε ομοφωνία από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

