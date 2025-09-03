Πούτιν: Είμαι έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι – Ας έρθει στη Μόσχα

Ο Πούτιν είπε ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη (3/9) ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.
Ειδικότερα, ο Πούτιν είπε ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».
Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «η Ρωσία δεν πολεμά για εδάφη στην Ουκρανία, αλλά για τα δικαιώματα των ανθρώπων», ενώ τόνισε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις δικές της εγγυήσεις ασφάλειας. «Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία, αλλά ισχύει και για τη Ρωσία».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ