Ουκρανία: «Απαράδεκτη η πρόταση Πούτιν για συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα»

Το Κίεβο παρουσίασε χώρες που είναι πρόθυμες να φιλοξενήσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις των δύο ηγετών.
Με κατηγορηματικό τρόπο η Ουκρανία απέρριψε την πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες.
Ειδικότερα, η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Μόσχα είναι απαράδεκτη.
Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετίας και τριών χωρών του Κόλπο, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.
«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ