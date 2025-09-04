Τζόρτζιο Αρμάνι: Πέθανε ο «βασιλιάς» της μόδας σε ηλικία 91 ετών

Ο «βασιλιάς» της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.
Δεν ήταν ένας ακόμα σχεδιαστής. Ήταν ένα σύμβολο στον κόσμο της μόδας, ο άνθρωπος που έδωσε νέα ζωή στο ιταλικό στυλ, συνδυάζοντας σύγχρονη fashion στοιχεία με την κλασική κομψότητα. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.
Την είδηση έκανε γνωστή ο Όμιλος Αρμάνι με μια ανακοίνωση: «Με μεγάλη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι».
