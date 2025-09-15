ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του – «Φύγετε από εδώ τώρα»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο «Greek Freak» δεν… μάσησε από τις προκλήσεις.

Στην… ιστορία πέρασε η Εθνική Ομάδα στο Eurobasket καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο επικρατώντας της Φινλανδίας στον μικρό τελικό με 90-89.

Τρελαμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα υπόλοιπα παιδιά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025. Ο Greek Freak πανηγυρίζει στα αποδυτήρια και αρνείται να φύγει από το γήπεδο, ενώ, μέσω ενός LIVE στο Instagram μοιράστηκε στιγμές πανηγυρισμών και την εύθυμη διάθεση που υπήρχε από τους Έλληνες διεθνείς.

Ωστόσο το κέφι του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς προσπάθησε να χαλάσει ένας Τούρκος οπαδός ο οποίος πόσταρε τουρκικές σημαίες με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του Έλληνα άσου.

«Πάρε τη σημαία σου από εδώ, φύγε», φώναζε εμφανώς εκνευρισμένος ο Γιάννης ενώ την ίδια ώρα οι Έλληνες φίλαθλοι «πυροβολούσαν» στα σχόλια με παρόμοια διάθεση.

ΠΗΓΗ: https://www.newsbomb.gr/

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του...

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ...

Εθνική Ελλάδας: Η αποστολή έφτασε στην Αθήνα...

Η Εθνική μας ομάδα έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος», μετά...

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός...

Ισχυροί άνεμοι την Τρίτη στο Ηράκλειο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου...

Μεταναστευτικό Κρήτη: «Φοβόμαστε για ατύχημα» λένε οι λιμενικοί – video

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι λένε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την...

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά...

