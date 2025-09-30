ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Κεφαλογιάννης: 1.076 νέες θέσεις στο Πυροσβεστικό σώμα το 2026 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι το επίδομα διοίκησης θα αποδίδεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στις νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τονίζοντας ότι «για το έτος 2026 προβλέπονται συνολικά 1.076 νέες θέσεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάστηκαν οι προβλέψεις για τις νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Για το έτος 2026 προβλέπονται συνολικά 1.076 νέες θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Πυροσβέστες: 55 (Π.Π.Υ προς μονιμοποίηση ως υποχρέωση εκ του νόμου

Τεχνικοί Οχημάτων: 10

Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 10

Πλοηγοί Κυβερνήτες: 5

Νομικοί: 5

Επί Θητεία: 600

Πλοηγοί Μηχανικοί: 10

Χειριστές Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων: 12

Τεχνικοί Αεροσκαφών – Ελικοπτέρων: 15

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 9

Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70

Πλοηγοί Μηχανικοί: 5

Τεχνικοί Οχημάτων: 5

Οικονομικοί: 5

Ευχαριστώ θερμά τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Θοδωρή Λιβάνιο, Θάνο Πετραλιά και Βιβή Χαραλαμπογιάννη».

 

neakriti.gr

Υπουργείο Υγείας: Ετοιμάζει σχέδιο διατροφικής «εξυγίανσης» για τους πολίτες – Με ποια τρόφιμα ξεκινά

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής επικαιροποιεί τις εθνικές διατροφικές συστάσεις,...

Μετάθεση για το 2026–2027 στην υποχρεωτική υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η υποχρεωτική εφαρμογή των Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου μετατίθεται για...

Διαμαρτυρία για την όχληση από αγώνες drifting από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Ζητούν να μην δοθεί ξανά άδεια σε τέτοιες δραστηριότητες. Με...

«Υγειονομική βόμβα» στο ΠΑΓΝΗ: Ελλείψεις σε καθαριότητα και σίτιση – Καταγγελίες για πρακτικές υπέρ εργολάβων

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 2019 το μόνιμο προσωπικό του ΠΑΓΝΗ στον τομέα...

