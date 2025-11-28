Grecotel: Επενδύσεις 1 δισ. έως το 2030 εντός και εκτός Ελλάδας

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Grecotel – Ο όμιλος της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη συμπληρώνει 50 χρόνια λειτουργίας

Ένα πλούσιο επενδυτικό πρόγραμμα σχεδιάζει να υλοποιήσει μέχρι το 2030 ο όμιλος Grecotel, το οποίο στην ολοκλήρωση του θα φτάσει το ένα δισ. ευρώ. Στα σχέδια του Ομίλου που ίδρυσε πριν 50 χρόνια στο Ρέθυμνο ο κ. Νίκος Δασκαλαντωνάκης, περιλαμβάνονται εκσυγχρονισμοί, ανακαινίσεις αλλά και δημιουργία νέων μονάδων στις διαθέσιμες εκτάσεις των 4.059 παραθαλάσσιων στρεμμάτων που ανήκουν στον Όμιλο.

Μεταξύ άλλων σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός ακόμη πολυτελούς ξενοδοχείου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας εφάμιλλου του εμβληματικού και πολυβραβευμένου Doli, το άνοιγμα τον επόμενο Μάιο του ανακαινισμένου Grecotel Filoxenia στην Καλαμάτα, η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη, που ανοίγει τις πύλες του τον προσεχή Απρίλιο η δημιουργία νέων μονάδων σε 6 προορισμούς, μεταξύ των οποίων, Κρήτη, Κέρκυρα, Κω, Πελοπόννησο και Θράκη, η είσοδος στην αγορά της εξοχικής τουριστικής κατοικίας και η επέκταση στο εξωτερικό.

50 χρόνια λειτουργίας

Για τα αναπτυξιακά σχέδια του Ομίλου μίλησαν χθες σε δημοσιογράφους η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Μαρί Δασκαλαντωνάκη και ο γενικός διευθυντής Νικόλαος Μπουσγολίτης. Όπως τονίσθηκε ο όμιλος συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας και η χρυσή επέτειος συμπίπτει με μία από τις ισχυρότερες χρονιές στην ιστορία του Ομίλου, με ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα και ενισχυμένες οικονομικές αποδόσεις.

Λειτουργώντας σήμερα 40 ξενοδοχεία και resorts με 25.000 κλίνες σε 15 προορισμούς και 200 σημεία εστίασης, ο όμιλος Grecotel το 2025 κατέγραψε ισχυρή οικονομική απόδοση, με τον κύκλο εργασιών να φθάνει τα €413 εκατ.

«Οδηγοί» στην άνοδο παραμένουν η Κρήτη και η Κέρκυρα, που παράγουν το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία συνεχίζουν να αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές, συνεισφέροντας το 44% των εσόδων. Το 2025, η Grecotel υποδέχθηκε 425.300 επισκέπτες από190 χώρες, εκ των οποίων το 30% είναι επαναλαμβανόμενοι, 343.000 loyalty members, καταγράφοντας επιδόσεις που την καθιστούν ηγέτη στην ελληνική αγορά.

Τα μελλοντικά σχέδια του Ομίλου είναι στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου που ξεκίνησε από το 2021 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, ύψους 1 δις. ευρώ. Ήδη ο όμιλος έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 240 εκατ. σε ανακαινίσεις μονάδων και τα 110 εκατ. ευρώ σε αγορά ακινήτων.

Ο Όμιλος όπως είπε ο κ. Μπουσγολίτης, απασχολεί 7.500 εργαζομένους, εκ των οποίων το 80% Έλληνες, Έλληνες (30% προέρχονται από τοπικές κοινωνίες) αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη του ελληνικού τουρισμού, με 49% γυναίκες και ανθρώπινο δυναμικό από 52 εθνικότητες.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Η Grecotel εισέρχεται στη δεύτερη πεντηκονταετία της με ένα νέο, ισχυρό στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ανέφερε ο κ. Μπουσγολίτης και υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη νέων μονάδων σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κέρκυρα και Κω ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου σε κομβικούς προορισμούς, αναβαθμίζοντας το συνολικό τουριστικό προϊόν και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη, που ανοίγει τις πύλες του τον προσεχή Απρίλιο, δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά και μια συνειδητή στρατηγική εθνική επιλογή στήριξης της ακριτικής Θράκης, πρόσθεσε.

Από το πρώτο ξενοδοχείο που θεμελίωσε ο ιδρυτής της Νίκος Δασκαλαντωνάκης στο Ρέθυμνο το 1975, η Grecotel διατηρώντας την έδρα της στη γενέτειρά της, την Κρήτη, εξελίχθηκε στον κορυφαίο ελληνικό όμιλο φιλοξενίας δραστηριοποιούμενο μέσω 80 εταιρειών.

Κρατώντας σταθερά ψηλά τη σημαία της ελληνικής φιλοξενίας εδώ και 50 δημιουργούμε προορισμούς, συναισθήματα και εμπειρίες και συνδεόμαστε ουσιαστικά με περιοχές που αγαπάμε πολύ», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Μαρία Δασκαλαντωνάκη.

Το οδοιπορικό

Η ιστορία του ομίλου ξεκινά το 1975 με την εξαγορά του ξενοδοχείου El Greco στο Ρέθυμνο. Το 1981 αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο για τον όμιλο, καθώς τότε ιδρύεται η Grecotel από τον Ν. Δασκαλαντωνάκη και την Tui. Από το 1993, όταν ο όμιλος εξαγοράζει το AstirPalace Corfu, ξεκινά μια περίοδος μεγάλης ανάπτυξης που εκτείνεται μέχρι το 2002 και σηματοδοτεί την επέκτασή του σε Μύκονο, Ρόδο, Αθήνα, ανατολική Κρήτη και Κω.

Το 2004 ο όμιλος κάνει το μεγάλο άλμα εγκαινιάζοντας 10 νέα ξενοδοχεία και resorts ανά την Ελλάδα. Εννέα χρόνια αργότερα, το 2013, η Μάρι Δασκαλαντωνάκη εξαγοράζει το ποσοστό της Tui και η Grecotel γίνεται 100% ελληνική.

Το 2023 η Οδύσια Σηφουνάκη Δασκαλαντωνάκη, εκπρόσωπος της 3ης γενιάς της Grecotel, εντάσσεται στον όμιλο και το ίδιο έτος εγκαινιάζεται το «The Dolli», το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα με Prix Versailles World Award από την UNESCO.