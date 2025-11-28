Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου με τα «Παιδικά Χωριά S.O.S» για τη στήριξη παιδιών και γονέων που φιλοξενούνται στα Κ.Ε.Π.Α.

H έναρξη συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τα «Παιδικά Χωριά S.O.S» για την ενδυνάμωση και στήριξη παιδιών και οικογένειας, με έμφαση στο πρόγραμμα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη με τους εκπροσώπους του Οργανισμού και των Κ.Ε.Π.Α, στα γραφεία της Αντιδημαρχίας, την Πέμπτη 27/11.

Στόχος της συνάντησης, ο καλύτερος συντονισμός για την εφαρμογή του προγράμματος που θα βοηθήσει και θα στηρίξει παιδιά που φιλοξενούνται στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου και τις οικογένειές τους.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης σε δήλωσή του, τόνισε: «Η συνεργασία με τα «Παιδικά Χωριά S.O.S» και το εξιδεικευμένο προσωπικό τους, δημιουργεί μια νέα διάσταση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Η δημιουργία Σχολών Γονέων, και η στήριξη παιδιών προσχολικής ηλικίας και γονέων, είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος».

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το τμήμα Παιδείας εκτός του Αντιδημάρχου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Όλγα Φλουρή, οι διευθύντριες του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα» Μαρία Πετράκη του Γ’ ΚΕΠΑ Ειρήνη Παρασύρη, του ΚΕΠΑ Νέας Αλικαρνασσού Σταυρούλα Τριανταφυλάκη, ο Δ/ντής των «Παιδικών Χωριών S.O.S» Πέτρος Παπαδάκης, η Κοινωνική Λειτουργός και υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Παιδιού &Οικογένειας Εύα Χαρίτου, η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Ανδρουλάκη και η ψυχολόγος Μιράντα Αντωνογιαννάκη.