Χανιά:Σύλληψη ανήλικου για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας

Συνελήφθη χθες (27.11.2025) απογευματινές ώρες από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθη ο ανήλικος καθώς προχθές (26.11.2025) βραδινές ώρες είχε αφαιρέσει δίκυκλη μοτοσυκλέτα ημεδαπού, η οποία εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον παθόντα. Επιπλέον συνελήφθη ημεδαπή κηδεμόνας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου με τα «Παιδικά Χωριά S.O.S» για τη στήριξη παιδιών και γονέων που φιλοξενούνται στα Κ.Ε.Π.Α.
Ηράκλειο:Είχε στην οικία του φυσίγγια,θήκη όπλου και μία γεμιστήρα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
