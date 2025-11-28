FODELE HILLS: Το νέο 5* ξενοδοχείο που σχεδιάζει η οικογένεια Γιαννικάκη | Σε δημόσια διαβούλευση η ΜΠΕ

-Νέα εποχική ξενοδοχειακή μονάδα 5* -FODELE HILLS- στον Όρμο Φόδελε, σε έκταση 50 στρεμμάτων εκτός σχεδίου, με 38 κτίρια δωματίων, 129 πισίνες, σύγχρονες υποδομές και στόχευση σε υψηλής ποιότητας, βιώσιμη φιλοξενία.

Σε μια από τις πιο αναπτυσσόμενες παραθαλάσσιες ζώνες του βόρειου άξονα της Κρήτης, τον Όρμο Φόδελε στον Δήμο Μαλεβιζίου, σχεδιάζεται η ανάπτυξη μιας νέας, ιδιαίτερα φιλόδοξης ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων από την οικογένεια Γιαννικάκη.

Πρόκειται για το νέο ξενοδοχείο με διακριτικό τίτλο “FODELE HILLS”, δυναμικότητας 298 κλινών, το οποίο θα αναπτυχθεί σε γήπεδο 50.068,98 τ.μ., εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών, στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο», βόρεια του οικισμού Φόδελε και δυτικά της γνωστής παραλίας.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα κατηγορίας Α2 και τελεί αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση έως τις 12 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Από το «FODELE VIP Hotel & Thalasso» στο “FODELE HILLS”

Η περιοχή δεν είναι άγνωστη στον σχεδιασμό τουριστικών επενδύσεων. Ήδη από το 2007 είχαν εγκριθεί, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1690/26-04-2007 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης, οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας με τον διακριτικό τίτλο «FODELE V.I.P. HOTEL & THALASSO», δυναμικότητας 236 κλινών και κατηγορίας 5 αστέρων, με ενσωματωμένο κέντρο θαλασσοθεραπείας.

Στη συνέχεια, με το υπ’ αρ. πρωτ. 5053/06-08-2008 εγκρίθηκε κατ’ έκταση επέκταση της μονάδας, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα στις 292 κλίνες, ενώ το 2013 εκδόθηκε και η υπ’ αριθ. 183/2013 οικοδομική άδεια, η οποία αποτύπωνε την τότε αρχιτεκτονική προσέγγιση.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται ρητά στη νέα ΜΠΕ, η αρχική αρχιτεκτονική μελέτη κρίθηκε πλέον παρωχημένη και ανεπαρκής, τόσο ως προς την αισθητική ένταξη στο τοπίο όσο και ως προς τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις μιας μονάδας 5 αστέρων.

Χαρακτηριστικά της παλιάς προσέγγισης ήταν:

Οι μεγάλοι και ενιαίοι κτιριακοί όγκοι, που δημιουργούσαν μια πολύ έντονη παρουσία στο τοπίο

Ένα εκτεταμένο κέντρο θαλασσοθεραπείας (spa) περίπου 2.000 τ.μ.

Έμφαση σε κεντρικά, «βαριά» κτίρια και λιγότερο σε διάσπαρτες, χαμηλής κλίμακας ενότητες

Η νέα μελέτη επιλέγει συνειδητά μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση.

Το νέο αρχιτεκτονικό concept: “Διάσπαρτο” resort, χαμηλής κλίμακας, σε αμφιθεατρική ανάπτυξη

Το “FODELE HILLS” σχεδιάζεται ως ένα διάσπαρτο, αμφιθεατρικά ανεπτυγμένο συγκρότημα, με μικρότερης κλίμακας κτίρια, χαμηλό ύψος και έντονη σύνδεση με το φυσικό τοπίο.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το συγκρότημα θα αποτελείται από:

Κεντρικό κτίριο τριών επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, όροφος)

Κτίριο καταστήματος

Κτίριο εστιατορίου / wellness (γυμναστήριο & spa)

Κτίριο pool bar ενηλίκων

38 κτιριακές ενότητες δωματίων, στις οποίες κατανέμονται τα 168 δωμάτια / 298 κλίνες

Όλες οι κτιριακές ενότητες τοποθετούνται αμφιθεατρικά στο ανάγλυφο, γύρω από μια οργανωμένη ζώνη φύτευσης που λειτουργεί ως βασικός άξονας σύνθεσης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι:

η απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα

η ενίσχυση της ιδιωτικότητας

η δημιουργία ενός ήρεμου, κλειστού μικροσύμπαντος φιλοξενίας που «κουμπώνει» στο τοπίο, χωρίς να το κυριαρχεί οπτικά.

Οι τυπολογίες δωματίων – από 35 έως 100 τ.μ., με έμφαση στην ιδιωτικότητα

Η νέα μονάδα θα διαθέτει 168 δωμάτια σε 6 διαφορετικές τυπολογίες:

35 τ.μ. μονόχωρα δωμάτια με υπνοδωμάτιο και λουτρό (91 δωμάτια)

45 τ.μ. δίχωρα δωμάτια (υπνοδωμάτιο, λουτρό και ξεχωριστός χώρος διημέρευσης) σε ισόγεια κτίρια τύπου bungalow (50 δωμάτια)

65 τ.μ. δίχωρες μονάδες με master υπνοδωμάτιο με ensuite λουτρό, ξεχωριστό σαλόνι και δεύτερο λουτρό (18 δωμάτια)

85 τ.μ. τρίχωρα δωμάτια με δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι, με δύο λουτρά (4 δωμάτια)

100 τ.μ. ισόγειες μονάδες που αποτελούνται από δύο διακριτούς κτιριακούς όγκους (2 δωμάτια)

100 τ.μ. διώροφες σουίτες, με σαλόνι και υπνοδωμάτιο στο ισόγειο και δεύτερο υπνοδωμάτιο με ensuite λουτρό στον όροφο (3 δωμάτια)

Κοινό στοιχείο όλων των τυπολογιών –πλην των ορόφων 35 τ.μ.– είναι η ύπαρξη αύλειου χώρου με καθιστικό, πέργκολα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιωτική πισίνα.

Συνολικά:

126 από τα 168 δωμάτια διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και ιδιωτικό κήπο

Τα 42 δωμάτια στον όροφο των διώροφων κτιρίων (35 τ.μ.) είναι τα μόνα που δεν θα έχουν ιδιωτική πισίνα

Πισίνες: 3 κοινόχρηστες + 126 ιδιωτικές = 129 συνολικά

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αριθμούς της ΜΠΕ αφορά τις κολυμβητικές δεξαμενές:

3 κοινόχρηστες πισίνες

126 ιδιωτικές πισίνες δωματίων

Συνολικά:

Επιφάνεια πισινών: 3.391,06 τ.μ.

Χωρητικότητα: 4.408,38 m³

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ιδιωτικών πισινών σε νέο ξενοδοχειακό έργο στην Κρήτη, κάτι που ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή τάση των luxury resorts για ιδιωτικότητα, tailor-made εμπειρίες και υψηλό επίπεδο άνεσης.

Τα βασικά πολεοδομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τον πίνακα της ΜΠΕ, τα πολεοδομικά μεγέθη έχουν ως εξής:

Δόμηση: 10.003,34 m²

Κάλυψη: 9.768,79 m²

Όγκος: 36.591,61 m³

Μέγιστο ύψος: 7,5 μ. (έως 2 όροφοι)

Ανοιχτοί εξώστες & ημιυπαίθριοι: 769,41 m²

Θέσεις στάθμευσης: 28 (με ελάχιστη απαίτηση τις 25)

Η δόμηση βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων (10.010,347 m²), ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στο θέμα της κάλυψης. Η αρχιτεκτονική λογική επιδιώκει να διασπάσει τους όγκους, ώστε να μην δημιουργείται ενιαία, οπτικά επιβαρυντική μάζα.

Ήδη κατασκευασμένες θεμελιώσεις – απόλυτη ταύτιση με τα εγκεκριμένα σχέδια

Η ΜΠΕ επισημαίνει ότι:

Έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες θεμελίωσης για τέσσερις κτιριακές ενότητες (Κ1, Κ3, Κ4, Κ7)

Η θεμελίωση έχει παραληφθεί από Ελεγκτές Δόμησης

Έχει διαπιστωθεί ότι είναι απολύτως σύμφωνη με τα εγκεκριμένα σχέδια και περιγράμματα της αρχικής οικοδομικής άδειας

Με άλλα λόγια, το νέο project βασίζεται εν μέρει σε υφιστάμενες νόμιμες υποδομές, αλλά με σαφή αλλαγή φιλοσοφίας στο τελικό αρχιτεκτονικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Το κεντρικό κτίριο: reception, συνεδριακοί χώροι, διοίκηση, στάθμευση

Το κεντρικό κτίριο χωροθετείται νοτιοδυτικά της κεντρικής πισίνας και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα:

Υπόγειο

Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων

Αποδυτήρια & WCs προσωπικού

Εστιατόριο προσωπικού

Λοιποί βοηθητικοί χώροι

Κλειστός χώρος στάθμευσης 28 θέσεων (723,31 τ.μ.)

Ισόγειο (1.012,72 τ.μ.)

Εσωτερικός χώρος μπαρ

Αποθήκη αποσκευών

Γραφεία διοίκησης (management, λογιστήριο, IT κ.λπ.)

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων / συνεδριακός χώρος

Χώρος απασχόλησης παιδιών (kids’ club)

Χώροι υγιεινής (WC επισκεπτών)

Όροφος (333,8 τ.μ.)

Χώρος υποδοχής (reception)

Γραφεία υποδοχής

Bar υποδοχής

Βοηθητικοί χώροι μπαρ

Το κτίριο καταστήματος (82,82 τ.μ.) χωροθετείται νοτιοδυτικά του κεντρικού κτιρίου, λειτουργώντας ως “βοηθητικό” σημείο εξυπηρέτησης των επισκεπτών (mini market / boutique, ανάλογα με το τελικό concept).

Εστιατόριο, wellness & spa: ενιαία προσέγγιση εμπειρίας

Το κτίριο εστιατορίου/wellness χωροθετείται βορειοδυτικά του κεντρικού κτιρίου και αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες:

Όροφος (452,92 τ.μ.)

Κύρια αίθουσα εστιατορίου

Υποδοχή του χώρου wellness (spa & γυμναστήριο)

Ισόγειο (166,98 τ.μ. για το γυμναστήριο)

Γυμναστήριο

Κουζίνα προσωπικού

Κεντρική κουζίνα του εστιατορίου

Ψυκτικοί θάλαμοι και χώροι τροφίμων / αναλώσιμων

Υπόγειο (320,33 τ.μ. spa)

Αίθουσες θεραπείας

Αποδυτήρια

Σάουνες, χαμάμ

Μικρή εμπορική γωνιά (κατάστημα σχετικό με το spa)

Το pool bar ενηλίκων τοποθετείται στο βόρειο τμήμα του γηπέδου, με ισόγειο 123,47 τ.μ., χώρους WC 14,53 τ.μ. και υπόγειο βοηθητικό χώρο 131,44 τ.μ., εξυπηρετώντας την κύρια κοινόχρηστη πισίνα του συγκροτήματος.

Υποδομές: ΕΕΛ, άντληση θαλασσινού νερού, δίκτυα και ηλεκτροκίνηση

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συνοδές υποδομές:

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με στόχο τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης νερού για άρδευση

Διάνοιξη και λειτουργία πηγαδιών με υποβρύχιες αντλίες, για άντληση θαλασσινού νερού που θα τροφοδοτεί τις υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας

Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ομβρίων στο σύνολο του συγκροτήματος

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με οργανωμένη φύτευση, διαδρομές και καθιστικά

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της λειτουργικής φιλοσοφίας είναι ότι η εσωτερική κυκλοφορία θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου buggy / golf cart, κάτι που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύει τον «eco» χαρακτήρα του έργου.

Χρονοδιάγραμμα – Προοπτική λειτουργίας

Η ΜΠΕ προβλέπει ότι:

Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει περίπου 18 μήνες

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει αμέσως μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και των αναγκαίων αδειών

Η λειτουργία θα είναι εποχική, από Μάιο έως και Οκτώβριο

Η μονάδα θα απασχολεί περίπου 100 εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της σεζόν

Εφόσον η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έκδοσης οικοδομικής άδειας προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, το “FODELE HILLS” θα μπορούσε να εισέλθει σε φάση λειτουργίας εντός της επόμενης διετίας.

Στόχος: υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες με σεβασμό στο περιβάλλον

Η ΜΠΕ είναι ξεκάθαρη ως προς τη στόχευση του έργου:

Παροχή οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής και σταθερής ποιότητας

Ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

Συνετή χρήση φυσικών πόρων και συμμόρφωση με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Εναρμόνιση με τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς και τις απαιτήσεις των Tour Operators

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη:

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ενίσχυση του τριτογενούς τομέα

Έμμεση στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα μέσω τοπικών προμηθευτών

Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Μαλεβιζίου και της Π.Ε. Ηρακλείου συνολικά

