Δήμος Ηρακλείου:Νέος καθαρισμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων στον Μασταμπά

Διήμερη επιχείρηση από την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

Σε μια ακόμη εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού εγκαταλελειμμένων ακινήτων που είχαν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης προχώρησαν οι Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πράσινου του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από Εισαγγελική εντολή.

Όπως είναι γνωστό, εκτός από το έργο της καθημερινότητας, οι δυο Υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος ανταποκρίνονται και σε πολλές Εισαγγελικές παραγγελίες για καθαρισμούς εγκαταλελειμμένων ακινήτων και οικοπέδων που μετατρέπονται για διάφορους λόγους σε εστίες μόλυνσης απειλώντας τη δημόσια υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26/11 προχώρησαν σε εκτεταμένη επιχείρηση απομάκρυνσης διαφόρων απορριμμάτων και αντικειμένων (μπαζών, επίπλων, κλαδεμάτων, κ.α.) και καθάρισαν παλιές εγκαταλελειμμένες οικίες στην οδό Ερωφίλης δίπλα στο Β’ Κέντρο Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίες είχαν μετατραπεί σε αυτοσχέδιες χωματερές.

Την επιχείρηση συντόνισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, ο οποίος επεσήμανε σε δήλωσή του: «Παρά την γνωστή σε όλους υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε ευσυνείδητα σε κάθε ανάγκη της πόλης και των ανθρώπων της.

Όπως είναι και ο καθαρισμός ιδιωτικών χώρων έπειτα από Εισαγγελική Εντολή. Πρόκειται για δύσκολες, ιδιαίτερες επιχειρήσεις στις οποίες πολλές φορές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα και γίνονται με χειρωνακτική εργασία. Γι’ αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό μας για το αποτέλεσμα που πετυχαίνουν».