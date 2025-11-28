Ηράκλειο:Μια μέρα απομένει για το ματς με κύπελλο την ανθρωπιά

Τι μας λένε για το τουρνουά – Kick for Hope powered by AEGEAN

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., το Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού (Γήπεδο Ηροδότου) θα γεμίσει πάθος, χαμόγελα και προσφορά.

Το φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου «Kick for Hope – powered by AEGEAN», που τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι ένα μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς, μια μεγάλη γιορτή κοινωνικής προσφοράς.

Λόγια από τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας

Σπύρος Κουλκουδίνας, Συντονιστής Ποδοσφαιρικής Ομάδας Βουλευτών:

«Στα θέματα αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς και αγάπης προς τις ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας μας δεν υπάρχουν χρώματα και κόμματα. Ενωμένοι βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής γυρίζουμε τη χώρα, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας και της προσφοράς. Συγχαρητήρια σε όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια.»

Τάσος Δρακώτος, Εκπρόσωπος ΠΣΑΕ ΜΜΕ:

«Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση λαμβάνουμε μέρος στο Kick for Hope. Η προσφορά και η αλληλεγγύη αποτελούν θεσμικούς σκοπούς του Συλλόγου και τους υπηρετούμε με σθένος και αγάπη. Στηρίζουμε τις κοινωνικές δομές του νησιού, που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Στον καθημερινό τους αγώνα, έχουν πλέον “συμπαίκτες” και τους αθλούμενους εργαζόμενους του Τύπου.»

Μαρία Ευστρατίου, Πρόεδρος «Ηλιαχτίδα»:

«Είναι μεγάλη μας τιμή που το φιλανθρωπικό τουρνουά πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, με στόχο την ενίσχυση πέντε σημαντικών κοινωνικών δομών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και ο δικός μας φορέας. Ο αθλητισμός έχει μια μοναδική δύναμη: ενώνει ανθρώπους, ,φορείς και προσπάθειες γύρω από έναν κοινό σκοπό. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετέχουν και στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία που μετατρέπει το παιχνίδι σε πράξη αλληλεγγύης.»

Μαίρη Παχιαδάκη, Πρόεδρος Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου:

«Η μπάλα γίνεται σύμβολο αλληλεγγύης και προφοράς. Ευχαριστούμε όλους όσοι στηρίζουν το έργο που κάνουμε και προσφέρουν με αγάπη!»

Χρήστος Τζαμούσης, Πρόεδρος «Ζωοδόχος Πηγή»:

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της.»

Ιωάννα Κορτσιδάκη, Πρόεδρος «Αλληλεγγύη» – Εταιρεία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης:

«Συγχαρητήρια στον Λευτέρη Αυγενάκη και σε όλους όσοι είχαν αυτή την πρωτοβουλία. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από τέτοια γεγονότα είναι ανεκτίμητες.»

Πέτρος Παπαδάκης, Διευθυντής Προγράμματος Παιδικών Χωριών SOS:

«Το ποδόσφαιρο, όταν συνοδεύεται από ειλικρινή διάθεση προσφοράς, γίνεται εργαλείο φροντίδας για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας – ιδιαίτερα τα παιδιά.»

Μανώλης Κεφαλιογιάννης, Πρόεδρος Γ.Σ. Παλαιμάχων Εργοτέλη «Μανώλης Σταυρουλάκης»:

«Πάντα θέλουμε να συμμετέχουμε σε τέτοια τουρνουά που ενισχύουν κοινωνικές δομές. Θα είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιου είδους προσπάθειες.»

Κομνηνός Δελβερούδης, Βουλευτής Ημαθίας:

«Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει πυλώνα κοινωνικής συνοχής όταν υπηρετεί φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για τη φιλοξενία και την άψογη προετοιμασία.»

Γιάννης Πολίτης, Δημοσιογράφος:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα η συμμετοχή μου στο Kick for Hope, καθώς ενώνει τον αθλητισμό με την προσφορά. Στόχος μου είναι να συμβάλλω ώστε να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη.»

Πέτρος Τζανετάκος, Διευθυντής ΚΟ Νέα Δημοκρατία:

«Σε συνέχεια της διακοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας με στόχο τη διεξαγωγή φιλανθρωπικών αγώνων, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμμετέχουμε ενεργά και έμπρακτα στη στήριξη των εν λόγω δομών στην Κρήτη. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι μας δίνεται η ευκαιρία να ενώσουμε ξανά τις δυνάμεις μας για όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που καθημερινά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παράγουν αυτό το σπουδαίο κοινωνικό έργο.»

Οι δομές που θα στηριχθούν από τα έσοδα και τις δωρεές

1. Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

Προστατεύει κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, προάγοντας την ισότητα των φύλων.

IBAN: GR9606900200000000114783001 (Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων)

2. Αλληλεγγύη – Εταιρεία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης

Στηρίζει ηλικιωμένους και άτομα με άνοια, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

IBAN: GR3608700030000000000937540 (Credia Bank)

3. Ηλιαχτίδα – Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία

Δίπλα σε παιδιά με νεοπλασία και στις οικογένειές τους.

IBAN: GR8301727530005753007961088 (Τράπεζα Πειραιώς)

4. Παιδικά Χωριά SOS

Παρέχουν οικογένεια, φροντίδα και προοπτική σε παιδιά χωρίς γονική μέριμνα.

IBAN: GR6901101040000010448022763 (Εθνική Τράπεζα)

5. Ζωοδόχος Πηγή – Κέντρο Ειδικών Παιδιών

Υποστηρίζει παιδιά με νοητική υστέρηση μέσω εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης.

IBAN: GR4601600940000000180012869 (Credia Bank)

Η διοργάνωση στηρίζεται στη δύναμη της συμμετοχής. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να ενισχύσει τις δομές μέσω κατάθεσης στους παραπάνω λογαριασμούς. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, είναι πολύτιμη.

Ποιους θα δούμε στο γήπεδο;

Ομάδα Παλαιμάχων Ηρακλείου:

Συντονίζουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης και Ιωσήφ Κορωνάκης: Μιχάλης Ξημεράκης, Γιώργος Φοινοκαλίωτης, Ιωάννης Τσουπάκης, Ζαχαρίας Βλαστός, Γιώργος Καλαιτζάκης, Σταύρος Παντερής, Μανώλης Καλαιτζάκης, Αντώνης Κεφαλούκος, Μιχάλης Κυριακάκης. Κατσικοκέρης Νίκος, Κίτσιος Ηλίας, Μπελιβανάκης Γιάννης, Μπαγουράκης Τάσος, Νιόμπλιας Νίκος, Τσαΐνης Πέτρος.

Ποδοσφαιρική Ομάδα Βουλευτών:

Λευτέρης Αυγενάκης (Ηράκλειο), Σπύρος Κουλκουδίνας (Πιερίας), Αθανάσιος Σταυρόπουλος (Γρεβενά), Θεοφάνης Παπάς (Β΄ Θεσσαλονίκης), Νεοκλής Κρητικός (Λακωνίας), Κωνσταντίνος Φλώρος (Λάρισας), Ιωάννης Καλλιάννος (Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών), Ιωάννης Κοντής (Α΄ Θεσσαλονίκης), Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης (Α΄ Ανατολικής Αττικής), Γιώργος Κωτσός (Καρδίτσας), Φραγκίσκος Παρασύρης (Ηράκλειο), Αναστάσιος Νικολαΐδης (Δράμα), Κομνηνός Δελβερούδης (Ημαθίας), Γεώργιος Γαβρίλος (Αργολίδας).

Ομάδα Δημοσιογράφων:

Με επικεφαλής τον Τάσο Δρακωτό (ΠΣΑΕ ΜΜΕ): Νικόλαος Μερτζάνης, Νικόλαος Περάκης, Δημήτρης Αγγελίνας, Αριστείδης Καραΐσκος, Αχιλλεύς Αναστασιάδης, Ιωάννης Παγκαλιάς, Αλέξιος Βασιλάκης, Διονύσης Καλαϊζής.

Από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: Γιώργος Λυκουρέντζος, Χρήστος Μπόκας, Αλέξανδρος Διαμάντης, Παναγιώτης Τζανετάτος, Ιωάννης Μύττης, Άννα Καραβοκύρη, Ιωάννης Πολίτης.

Ομάδα Αυτοδιοικητικών Ν. Ηρακλείου:

Με επικεφαλής τους Γιάννη Τσαπάκη και Αντώνη Κωνσταντουλάκη: Νίκος Γιαλιτάκης, Γιώργος Τσαγκαράκης, Αντώνης Περισυνάκης, Θανάσης Περισυνάκης, Γιάννης Σμπώκος, Γιώργος Αλεξάκης, Γιάννης Φράγκος, Σταύρος Στεφανάκης, Γιάννης Αναστασάκης, Λεωνίδας Τερζής, Γιώργος Σφακιανάκης.

Οι χορηγοί που στήριξαν την προσπάθεια

AEGEAN Airlines, Lyttos Beach Resort, Κρητικός Φούρνος, Α.Σ.Ν.Α. Νέος Ηρόδοτος, ΖΑΡΟΣ Φυσικό Μεταλλικό Νερό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού Νέος Ηρόδοτος, Μανώλη Λημναίο, στα μέλη της διοίκησης και σε όλα τα στελέχη του Ηροδότου για το αγκάλιασμα αυτής της πρωτοβουλίας!