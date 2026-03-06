ΓΣΕΕ:8η Μάρτη 2026, Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας Η ισότητα φύλου δεν είναι προνόμιο, ούτε παροχή του Κράτους και των εργοδοτών αλλά θεμελιώδες δικαίωμα

Φέτος, εν μέσω πολέμου, παγκόσμιας ανησυχίας και διαρκούς καταπάτησης στοιχειωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, η 8η του Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πασχίζει να βρει στο δημόσιο λόγο το χώρο που αντιστοιχεί στον αγώνα των γυναικών για ισότητα.

Στη χώρα μας, ωστόσο, «ανάσα» στην κεντρική για την ισότητα έννοια της δικαιοσύνης, που δεν έχει δώσει ακόμα η τραγωδία των Τεμπών, έδωσε η ιστορική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για την εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή» που προβλέπει την καταδίκη όλων των κατηγορουμένων, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, επέδειξαν ρατσιστική δράση σε βάρος θυμάτων με «διαφορετικά» χαρακτηριστικά.

Για τη ΓΣΕΕ το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι διαχρονικό και αναλλοίωτο: Η ισότητα φύλου δεν είναι προνόμιο, ούτε παροχή του Κράτους και των εργοδοτών αλλά θεμελιώδες δικαίωμα, που κατακτήθηκε μέσα από αγώνα.

Για τα συνδικάτα η διεκδίκηση της ισότητας και της αξιοπρέπειας μέσα από τη συλλογική δράση και η ανάδειξη των στοιχείων της πραγματικότητας είναι δικαίωμα, το οποίο οφείλουν να διεκδικούν και υποχρέωση, την οποία οφείλουν να τηρούν.

Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα του 2026 η ισότητα φύλου αποτελεί αντικείμενο απόλυτου ελέγχου από το Κράτος, υποβαθμισμένο ως τμήμα της πολιτικής για την οικογένεια. Υπό την ιδιότητα μάλιστα του κράτους μέλους της ΕΕ, η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει μέριμνα για τη διαμόρφωση πολιτικών μέσω του κοινωνικού διαλόγου,

καθώς δεν λειτουργεί καμία σταθερή θεσμική δομή για την ισότητα φύλου στην εργασία, ενώ παράλληλα υπάρχει εξαίρεση της θεσμικής συμμετοχής των συνδικάτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας Φύλων, από τις ομάδες εργασίας για την ενσωμάτωση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ισότητα, από τη διαδικασία θέσπισης των κριτηρίων για τη χορήγηση του «σήματος ισότητας» και τον πρόσφατα θεσπισμένο «εθνικό δείκτη διαφορετικότητας».

Η πραγματικότητα από τη δράση και τα στοιχεία της Γραμματείας Ισότητας, Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΓΣΕΕ, των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων, των πρωτοβάθμιων σωματείων σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ότι στην Ελλάδα του 2026:

 οι νεοπροσλαμβανόμενες ή οι νέες εργαζόμενες με ευέλικτες συμβάσεις που γίνονται μητέρες δεν δικαιούνται επίδομα μητρότητας λόγω έλλειψης απαιτούμενων ενσήμων ούτε την 9μηνη ειδική παροχή μητρότητας,

 οι απασχολούμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μόλις αποκτήσουν παιδί «τιμωρούνται» με τη μη ανανέωση των συμβάσεών τους,

 το χάσμα αμοιβών (13,5%) είναι ακόμα μεγαλύτερο λόγω της υποδήλωσης των ειδικοτήτων και των ωρών εργασίας που απασχολούνται οι γυναίκες,

 τα εργατικά ατυχήματα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, είναι πολύ περισσότερα από τα δηλωμένα,

 οι επαγγελματικές ασθένειες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, είναι αδήλωτες.

 είναι αδιανόητα αλλά πραγματικά τα εμπόδια παρουσίας στην Επιθεώρηση Εργασίας για τις εργαζόμενες σε νησιά, υποβολής της καταγγελίας για βία και παρενόχληση υποχρεωτικά στα ελληνικά για τις αλλοδαπές εργαζόμενες, υποχρεωτικού διαχωρισμού της καταγγελίας για παρενόχληση/βία από τα δεδομένα της παραβίασης των λοιπών εργασιακών όρων με τους οποίους συνδέεται άμεσα.

Όλα τα παραπάνω βέβαια είναι ενδεικτικά. Όπως επίσης «ενδεικτική» είναι η υπόθεση εργαζόμενης νέας μητέρας, η οποία προσήλθε με το βρέφος της λόγω θηλασμού και μη δυνατότητας φροντίδας από άλλο πρόσωπο, στην οποία δεν ανανεώθηκε η σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε δηλώθηκε η γονική άδεια που ζήτησε με αποτέλεσμα να χάσει έστω και τις ελάχιστες αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ,

ενώ αντιμετωπίσθηκε με ιδιαίτερα απαξιωτική συμπεριφορά που είχε επίπτωση στην υγεία της. Αυτή η εργαζόμενη ζήτησε και έλαβε αρνητική απάντηση στο αίτημά της να συζητηθούν μαζί οι καταγγελίες της παρενόχλησης, της μη αναγγελίας της γονικής της άδειας, της στέρησης των αποδοχών και της μη ανανέωσης της σύμβασής της λόγω της δυσκολίας πολλαπλής παρουσίας.

H Γραμματεία Ισότητας της ΓΣΕΕ αναμένει με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας. Αναμένουμε, επίσης, εξηγήσεις γιατί καθυστερεί η υλοποίηση του αιτήματός μας να προωθηθεί η ειδική ρύθμιση που η Συνομοσπονδία έχει προτείνει για την ψηφιακή δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής κατά την εξέταση των καταγγελιών εργαζομένων που εργάζονται ή κατοικούν σε περιοχές που δεν αποτελούν έδρα Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας, όπως και του Συνηγόρου του Πολίτη, στις περιπτώσεις, όπως της άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου ή της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης που προβλέπεται η υποχρεωτική κοινοποίηση σε αυτόν των υποθέσεων.

Με απόλυτη ευθύνη και ετοιμότητα, η ΓΣΕΕ έχει στη διάθεση των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα ισότητας, παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Τη Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ενημέρωσέ μας ότι έχεις προσφύγει στις Αρχές για διάκριση σε βάρος σου, βία και παρενόχληση στην εργασία στο isotita@gsee.gr

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ www.kepea.gr

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/

Ισότητα στην εργασία – Σεβασμός στην αξιοπρέπειά μας

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ