ΚΚΕ:Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Για την Πανελλήνια Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού

Η 6η Μάρτη, πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, δεν μπορεί να αποτελεί μια τυπική ημερομηνία «ευαισθητοποίησης» με ευχολόγια και επικοινωνιακές καμπάνιες. Η αντιμετώπιση των όποιων υπαρκτών περιστατικών πρέπει να ξεκινά από την αναγνώριση του βασικού κοινωνικού προβλήματος: Η επιθετικότητα στο σχολείο δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο ούτε αποτέλεσμα «κακών παιδιών».

Είναι κοινωνικό σύμπτωμα μιας πραγματικότητας που διαμορφώνει συνειδήσεις, κοινωνικές σχέσεις, συμπεριφορές και στάσεις ζωής. Αυτές εκφράζονται και εντός σχολείου γενικά, όπως και με τη διάδοση του φασιστικού δηλητηρίου.

Σε μια εποχή όπου οι λαοί βιώνουν τη φρίκη των πολέμων, των ανταγωνισμών και της βαρβαρότητας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη σχολική βία αποκομμένη από το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. Όταν οι νέοι μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο που προβάλλει τη δολοφονία παιδιών ως “παράπλευρη απώλεια”, που “διδάσκει” τον ανταγωνισμό αντί της αλληλεγγύης, που μετατρέπει την ανθρώπινη ζωή σε «κόστος», τότε η βία βρίσκει έδαφος να εκφραστεί και στο σχολείο.

Οι 168 νεκρές μαθήτριες στο Ιράν, θύματα της δολοφονικής επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ και των συμμάχων τους, τα χιλιάδες νεκρά παιδιά-θύματα της Παλαιστίνης είναι ο κόσμος της αχαλίνωτης βίας που οι ιμπεριαλιστές επιφυλάσσουν και προβάλλουν ως πρότυπο για τα παιδιά μας.

Το ΚΚΕ απορρίπτει τις προσεγγίσεις που μεταθέτουν την ευθύνη αποκλειστικά στο άτομο, στην οικογένεια, στο σχολείο και αθωώνουν το σύστημα που γεννά τις ανισότητες, τον αποκλεισμό και την επιθετικότητα. Το σχολείο δεν είναι νησίδα έξω από την κοινωνία. Είναι καθρέφτης της. Και όσο η βάρβαρη καπιταλιστική κοινωνία παράγει βία, τόσο αυτή θα εισχωρεί και στις σχολικές αίθουσες.

Η αξιοποίηση του ενδοσχολικού εκφοβισμού για την ένταση της καταστολής, των ποινών και της επιτήρησης, για την ποινικοποίηση όλο και περισσότερων περιστατικών της σχολικής ζωής, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά, αντίθετα, στοχεύει το μαθητικό, το εκπαιδευτικό και το γονεϊκό κίνημα. Στοχεύει τη συλλογικότητα, τη μαχητικότητα, την κριτική σκέψη, την αλληλεγγύη, δηλαδή τις αξίες που φτιάχνουν αντισώματα σε βάρος του εκφοβισμού. Γι’ αυτό και θα πέσει στο κενό!

Παλεύουμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα, που δεν θα διαχωρίζει, δεν θα στιγματίζει, που θα δίνει χώρο στη φιλία, στη δημιουργία και τη συντροφικότητα. Παλεύουμε ενάντια στο Εθνικό Απολυτήριο που υψώνει ακόμη περισσότερους ταξικούς φραγμούς, όπως και στη δημιουργία Τεχνικών Γυμνασίων-γκέτο που θα στέλνει στην κατάρτιση και στην εκμετάλλευση τα «απείθαρχα» 12χρονα παιδιά. Παλεύουμε για ένα σχολείο γνώσης και όχι απόγνωσης. Για ένα σχολείο των όλων και των ξεχωριστών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να δυναμώσει η φωνή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών ενάντια στις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα, διεκδικώντας το σχολείο και την κοινωνία που -αντί να αποκλείει, να εξοντώνει κοινωνικά και να θέτει συνεχώς νέα αδιέξοδα- θα χτίζει έναν κόσμο δημιουργίας, συλλογικότητας, απελευθερωμένο από τα δεσμά της εκμετάλλευσης.