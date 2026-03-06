Δένδιας: Ασπίδα Ελλάδας στη Βουλγαρία απέναντι στο Ιράν – Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας

Ουπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε νέα επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τη βουλγαρική πλευρά πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας απέναντι σε ενδεχόμενη απειλή από το Ιράν.

Όπως σημείωσε, η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του μετά την επικοινωνία ο κ. Δένδιας ανέφερε τα εξής: «Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια.»