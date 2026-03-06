Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αποδεινκύει και η αναδιάταξη δυνάμεων αεράμυνας που παρατηρείται, σχετικά με τον πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν. Οι διαθέσεις του Ιράν να διασπείρει τις επιθέσεις του στοχεύοντας σε έναν περιφερειακό συναγερμό στο πλαίσιο και της τακτικής άμυνας «Ψηφιδωτό», καθώς αναγνωρίζει την τεχνολογική υπέροχή των ΗΠΑ. Το Ιράν όπως έχει ήδη αναφέρει το in βασίζει την άμυνα του σε ασύμμετρες απειλές προκειμένου να προσβάλει διάφορους στόχους, χρήση βαλλιστικών πυραύλων, βλημάτων πλεύσης, μη επανδρωμένων αεροχημάτων και ταχύπλοων σκαφών καθώς και τη χρησιμοποίηση διαφόρων δρώντων – αντιπροσώπων, όπως οι Χούθι και η Χεζμπολάχ. Ο πύραυλος προς το Αζερμπαϊτζάν ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Βουλγαρίας Η εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν έστω και αν διαψεύδεται από την Τεχεράνη φαίνεται να σημαίνει συναγερμό για ευρύτερους στόχους που στοχεύουν και χώρες εκτός Κόλπου και Μέσης Ανατολής αλλά φιλοξενούν σημαντικές ενεργειακές υποδομές, που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της Ευρώπης. Να σημειωθεί δε ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μία από τις λίγες μουσουλμανικές χώρες η οποία διατηρεί στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο δείχνει να εντάσσεται και η ανησυχία της Βουλγαρίας που ζήτησε και έλαβε, θα λάβει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Νίκου Δένδια βοήθεια από την Ελλάδα, καθώς η Σόφια δεν διαθέτει συστήματα αεράμυνας. Όπως ανέφερε σε δήλωση του ο Δένδιας κατόπιν και επικοινωνίας που είχε με τον βούλγαρο ομόλογο του, Ατάνας Ζαπριάνοφ «η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας». Η μεταφορά δυνάμεων στην βόρεια Ελλάδα Μετά και από σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε να μεταφερθεί σήμερα Παρασκευή «σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας», όπως είπε ο Δένδιας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επίσης, ένα ζεύγος F-16 Viper, μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία. Στο ίδιο πλαίσιο και για τον καλύτερο συντονισμό αποστέλλονται δύο Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια. Οι ενέργειες της Ελλάδας υπαγορεύονται, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και από το γεγονός ότι η Βουλγαρία είναι χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η γεωπολιτική συγκυρία που δημιουργεί ο πόλεμος με το Ιράν και η Ελλάδα Όπως σημείωναν στο in ανώτατες πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η χώρα αξιοποιεί τη γεωπολιτική συγκυρία με στόχο να ανατρέψει και το σκηνικό που υπήρχε στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Διπλωμάτες σχολίαζαν στο in πως οι κινήσεις αυτές είναι στο ίδιο πλαίσιο που έγιναν και στην Ουκρανία και έχουν στόχο ένα πολιτικό μήνυμα ισχύος της Ελλάδας, ωστόσο θα πρέπει να διευκρινιστεί πέρα από την άμεση επιδίωξη και η μακροπρόθεσμη και να αναλυθεί αν η Αθήνα μπορεί να κερδίσει διπλωματικά και υπό ποιους όρους. Ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας την Πέμπτη πριν την πρώτη συνομιλία του με τον Δένδια, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον τούρκο ομόλογο του, ωστόσο όπως αναγνωρίζουν αρμόδιες πηγές στο in η Άγκυρα έχει αναπτύξει ιδιαίτερα την παραγωγή drone όχι όμως και την αντιμετώπιση τους. Ο ρόλος της Τουρκίας και το ΝΑΤΟ Να σημειωθεί επίσης πως αν και οι Τουρκία έχει τους S-400 αυτοί δεν είναι διασυνδεδεμένοι με τα συστήματα του ΝΑΤΟ, από το φόβο μήπως υποκλαπούν πληροφορίες. Ενδεικτικό είναι ότι ο τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ πρότεινε στις ΗΠΑ να λειτουργήσουν οι S-400 ανεξάρτητα από τα ραντάρ του ΝΑΤΟ και αναμένει απάντηση. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούσαν μιλώντας στο in πως η Βουλγαρία δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσος στόχος του Ιράν, παρ’ όλα αυτά όπως σημείωναν με αφορμή τόσο την αναδιάταξη δυνάμεων αεράμυνας επί ελληνικού εδάφους, με αιχμή τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, πως είναι και μία ευκαιρία το ΝΑΤΟ να δώσει στίγματα πολιτικής. Σημείωναν δε την θέση της Βουλγαρίας και σε σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, τονίζοντας πως συνεχίζεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ενώ όσον αφορά την Τουρκία και το αν ήξερε, θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση, αφού ότι γίνεται υλοποιείται στο πλαίσιο και της προστασίας των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας πως καμία χώρα της Συμμαχίας δεν μετακινεί δυνάμεις χωρίς να ενημερωθεί το ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμούσαν πως οι αντιδράσεις της Άγκυρας ήταν για εσωτερική κατανάλωση και δεν τίθεται θέμα αντίδρασης στο πεδίο. Δεν λείπουν πάντως και οι αναλυτές που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, πως η Ελλάδα με τις εν λόγω κινήσεις θέτει εαυτόν όλο και περισσότερο στο κάδρο του πολέμου. Με δεδομένο πως η βοήθεια προς τη Βουλγαρία έχει στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια, διυλιστήρια και βιομηχανικές υποδομές, στα σενάρια που υπαγόρευσαν την αποστολή των Patriot και των F-16 στη βόρεια Ελλάδα ένα σενάριο θα ήταν και ένα πολιτικό μήνυμα προστασίας ενεργειακών υποδομών.