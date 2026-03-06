Αναζήτηση
ΔιεθνήΕΥΡΩΠΗΕΛΛΑΔΑ

Μέση Ανατολή: Η Ουκρανία μπαίνει στη «μάχη» κατά των ιρανικών drones – Το αντάλλαγμα που ζητάει

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) τα drones έχουν γίνει σημαντικό όπλο στα χέρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και μια χώρα ξέρει πολύ καλά πως να τα αντιμετωπίσει, η Ουκρανία.

Αντιμέτωπο με μαζικά πλήγματα drones ιρανικού σχεδιασμού από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, το Κίεβο ανέπτυξε αρκετά αποτελεσματικά μέσα και φθηνά για να τα καταρρίπτει, ιδίως μέσα αναχαίτισης που καταστρέφουν τα drones.

Για τον λόγο αυτό, θα αποστείλει «προσεχώς» στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά drones, ανακοίνωσε σήμερα (06.03.2026) στο Γαλλικό Πρακτορείο, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Η άφιξη Ουκρανών στρατιωτικών στον Περσικό Κόλπο αναμένεται προσεχώς», δήλωσε ο αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για να «διευκρινιστεί πώς θα γίνει», πρόσθεσε.

Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο ελπίζει να εξασφαλίσει πυραύλους για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, που είναι τα μόνα που μπορούν να καταρρίψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα κατά της Ουκρανίας, όπως και διπλωματική υποστήριξη απέναντι στη Ρωσία, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

«Χρειαζόμαστε πυραύλους για τα Patriot, χρηματοδότηση για την παραγωγή όπλων για τη δική μας άμυνα, όπως και διπλωματική υποστήριξη για να δώσουμε τέλος στον πόλεμο εδώ», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Πέμπτη (05.03.2026), ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την υποστήριξη της Ουκρανίας για την προστασία τους από τα ιρανικά drones εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Η αμερικανική πλευρά το αιτήθηκε, είπαν: «Παρακαλώ» και η Ουκρανία δέχθηκε να παράσχει μια τέτοιου είδους βοήθεια», σημείωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος στο AFP.

Ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να διευκρινίσει περαιτέρω όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου αποστολής, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των στρατιωτικών που αναμένεται να μετάσχουν.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε καθορίζονται όλα», σημείωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τις λεπτομέρειες».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος...

0
Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν...

Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς...

0
Η Ρωσία στο πλευρό του Ιράν, με σημαντικές πληροφορίες. Η...

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος...

0
Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν...

Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς...

0
Η Ρωσία στο πλευρό του Ιράν, με σημαντικές πληροφορίες. Η...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Επόμενο άρθρο
Συναγερμός στη ΓΑΔΑ – Eλεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου – Είχε τρεις χειροβομβίδες
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

ΠΚ team ΠΚ team -
Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν...

Ανησυχία για παράνομες σφαγές ενόψει Πάσχα

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο μικροσκόπιο οι μετακινήσεις ζώων και η ευλογιά. Ανησυχία προκαλεί...

Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ρωσία στο πλευρό του Ιράν, με σημαντικές πληροφορίες. Η...

Τι θα γίνει τελικά με το έκτακτο επίδομα Πάσχα των 250 ευρώ;

ΠΚ team ΠΚ team -
Τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν για έκτακτο επίδομα για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST