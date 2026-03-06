Συναγερμός στη ΓΑΔΑ – Eλεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου – Είχε τρεις χειροβομβίδες

Ο 48χρονος κρατούσε μια χειροβομβίδα ενώ άλλες δύο βρέθηκαν στο σακίδιο που είχε μαζί του. Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή στη ΓΑΔΑ με τον συναγερμό να είναι σε εξέλιξη αφού αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που κρατούσε ο 48χρονος. Νωρίτερα ο άνδρας από το Σουδάν απειλούσε ότι θα προκαλέσει έκρηξη και κρατούσε αντικείμενο που όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για χειροβομβίδα. Έλεγχος για χειροβομβίδες Σύμφωνα με πληροφορίες στο σακίδιό του βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες και εξετάζεται κατά πόσο είναι λειτουργικές και θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου και ήδη στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ. Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας διακόπηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Πανόρμου έως Δημητσάνας. Ποιος είναι ο δράστης Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο. Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος κρατούσε στο χέρι μια χειροβομβίδα και είχε άλλες δύο σε σακίδιο πλάτης που έφερε μαζί του. Ο συναγερμός σήμανε όταν πλησίασες τον σκοπό της ΓΑΔΑ και του είπε ότι είχε πάνω του εκρηκτικά. Αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή και διακόπηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.