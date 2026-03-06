Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη ΓΑΔΑ – Eλεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου – Είχε τρεις χειροβομβίδες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο 48χρονος κρατούσε μια χειροβομβίδα ενώ άλλες δύο βρέθηκαν στο σακίδιο που είχε μαζί του.

Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή στη ΓΑΔΑ με τον συναγερμό να είναι σε εξέλιξη αφού αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που κρατούσε ο 48χρονος.

Νωρίτερα ο άνδρας από το Σουδάν απειλούσε ότι θα προκαλέσει έκρηξη και κρατούσε αντικείμενο που όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για χειροβομβίδα.

Έλεγχος για χειροβομβίδες

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σακίδιό του βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες και εξετάζεται κατά πόσο είναι λειτουργικές και θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη.

Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου και ήδη στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας διακόπηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Πανόρμου έως Δημητσάνας.

Ποιος είναι ο δράστης

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος κρατούσε στο χέρι μια χειροβομβίδα και είχε άλλες δύο σε σακίδιο πλάτης που έφερε μαζί του.

Ο συναγερμός σήμανε όταν πλησίασες τον σκοπό της ΓΑΔΑ και του είπε ότι είχε πάνω του εκρηκτικά.

Αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή και διακόπηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς...

0
Η Ρωσία στο πλευρό του Ιράν, με σημαντικές πληροφορίες. Η...

Τι θα γίνει τελικά με το έκτακτο...

0
Τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν για έκτακτο επίδομα για...

Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς...

0
Η Ρωσία στο πλευρό του Ιράν, με σημαντικές πληροφορίες. Η...

Τι θα γίνει τελικά με το έκτακτο...

0
Τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν για έκτακτο επίδομα για...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μέση Ανατολή: Η Ουκρανία μπαίνει στη «μάχη» κατά των ιρανικών drones – Το αντάλλαγμα που ζητάει
Επόμενο άρθρο
Πλαφόν στη βενζίνη και fuel pass εξετάζει η κυβέρνηση λόγω Μέσης Ανατολής
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

ΠΚ team ΠΚ team -
Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν...

Ανησυχία για παράνομες σφαγές ενόψει Πάσχα

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο μικροσκόπιο οι μετακινήσεις ζώων και η ευλογιά. Ανησυχία προκαλεί...

Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ρωσία στο πλευρό του Ιράν, με σημαντικές πληροφορίες. Η...

Τι θα γίνει τελικά με το έκτακτο επίδομα Πάσχα των 250 ευρώ;

ΠΚ team ΠΚ team -
Τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν για έκτακτο επίδομα για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST