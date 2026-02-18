Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ : Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας (φέτος 23 Φεβρουαρίου 2026).

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 Ν.Δ. 3755/1955).

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Καν. Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους, προσαύξηση μισθού 1/25 οι υπάλληλοι και ένα επιπλέον ημερομίσθιο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, με την προσαύξηση 75% των αποδοχών τους.

Στοιχεία των ΣΣΕ που είναι σε ισχύ, καθώς και κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του Ο.ΜΕ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.omed.gr/el/syllogikes-rythmiseis
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΟΠΕΚΑ: Σκάνδαλο με «μαϊμού» επιδόματα 1,8 εκατ....

0
Σοβαρές ενδείξεις για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων, την...

Δολοφονία 27χρονου Κρητικού: Οι αρχές εντόπισαν καμένο...

0
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως...

ΟΠΕΚΑ: Σκάνδαλο με «μαϊμού» επιδόματα 1,8 εκατ....

0
Σοβαρές ενδείξεις για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων, την...

Δολοφονία 27χρονου Κρητικού: Οι αρχές εντόπισαν καμένο...

0
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΑ: Σκάνδαλο με «μαϊμού» επιδόματα 1,8 εκατ. ευρώ – Παραιτείται από το ΠαΣοΚ η Αναστασία Χατζηδάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ζημιές στα Χανιά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοίνωση Δήμου Χανίων για τις ζημιές, που προκλήθηκαν από...

Δήμος Μαλεβιζίου:Πιλοτική δράση αποκομιδής με μικρά δορυφορικά απορριμματοφόρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μία νέα πιλοτική δράση αποκομιδής απορριμμάτων ξεκινά ο Δήμος...

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξιχνιάστηκαν εννέα (9) περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα...

Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Η Ηλιαχτίδα”.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST