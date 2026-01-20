H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει τον απολογισμό της για το 2025 κι ευχαριστεί τους υποστηρικτές του έργου της.

Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025.

Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα συνεχίζεται το κοινωνικό έργο της Δομής Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία λειτουργεί μέσω της σύμπραξης του Δήμου Ρεθύμνης με την ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς», με τη σημαντική συμβολή της έμπρακτης στήριξης των συμπολιτών μας.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2025, η Δομή διέθεσε συνολικά 21.451 μερίδες γευμάτων σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, καλύπτοντας βασικές διατροφικές ανάγκες.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δρ Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, καθώς και το προσωπικό της Δομής Παροχής Συσσιτίου, εκφράζουν τις ειλικρινείς τους ευχαριστίες προς τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα ξενοδοχεία, τους συλλόγους και τους ανώνυμους ιδιώτες δωρητές, για τη διαρκή υποστήριξή τους.

Η προσφορά τροφίμων και δωροεπιταγών αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της Δομής και τη συνεχή παροχή σίτισης στους ωφελούμενους, ενισχύοντας έμπρακτα το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς των δωρητών, ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας –Γραφείο Κοινωνικών Παροχών καταθέτουν την ευγνωμοσύνη τους στους χορηγούς και δωρητές της Δομής και συγκεκριμένα στους:

1) «Λέσχη Αξιωματικών Ρεθύμνου»

2) «Ενορία Αγ. Κων/νου & Ελένης, πόλεως Ρεθύμνου»

3) Εταιρεία «CRETA FARM»

4) Εταιρεία «HELLENIC FARMS/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ»

5) Super Market «SYNKA»

6) Μανάβικο «ΤΟ ΠΕΡΒΟΛΙ- ΧΑΝΤΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

7) Τυροκομείο «ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ»

8) Τυροκομείο «ΑΙΓΑΣ ΓΕΥΣΕΙΣ»

9) Εταιρεία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ»

10) Επιχείρηση «METAXAKIS TRADE»

11) «Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου»

12) «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

13) «Σύλλογος Κτηνοτρόφων Ρεθύμνου»

14) «Παπαδοπετράκης catering»

15) Ζαχαροπλαστείο «THE CREAM SOCIETY»

16) Καφέ-Ψητοπωλείο «ΣΚΟΥΤΕΛΙΚΟ»

17) Ξυλόφουρνος «Rustico- Cretan Bakery»

18) Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστείο: «ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ – Bakery- Patisserie»

19) Παραδοσιακός φούρνος «ΔΑΜΑΒΟΛΟΥ»

20) Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστείο «Kallergis Bakery»

21) Κατάστημα «John’s Pie coffee & sandwich»

22) Φαρμακείο «ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

23) Πατατοκαθαριστήριο «ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ»

24) Κατάστημα Μ.Γ Mobile Πολιουδάκης

25) Κατάστημα «ELLIM»

26) Κρεοπωλείο «ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

27) Ξενοδοχείο «PORTO RETHYMNO»

28) «Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Αγ. Παρασκευής»

29) «2θεσιο Νηπιαγωγείο Επισκοπής»

30) «7Ο Δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου»

31) «15ο Δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου»

32) «Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Αση Γωνιάς»

33) «Δημοτικό σχολείο Ζωνιανών»

34) «1ο Δημοτικό σχολείο Ατσιποπούλου»

35) «Πειραματικό Δημοτικό σχολείο»

36) «Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου»

37) «Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρεθύμνου»

38) «Παραμυθένιο Νηπιαγωγείο» το

39) Το Γυμναστήριο «Routine Health & Fitness Lab

40) «Ομάδα Φιλαναγνωσίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου»

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά, ευχόμαστε να έχουν πάντα τη διάθεση κ τη δυνατότητα προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο.