Hράκλειο:1η Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας C Nest Accelerator

Η Θερμοκοιτίδα C Nest Accelerator αποτελεί μια νέα, ολοκληρωμένη δομή με στόχο να παρέχει ένα περιβάλλον

στήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων, ώστε οι επιχειρηματικές προσπάθειες να οδηγήσουν σε ταχέως

αναπτυσσόμενες επιτυχείς επιχειρήσεις και επιπλέον να συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργασιών και

συνεργατικών σχηματισμών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους συμμετέχοντες,

ενισχύοντας την ικανότητά τους να αναπτύξουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο προσέλκυσης ενδιαφερομένων η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σας προσκαλεί στην

1

η Ενημερωτική Ημερίδα (InfoDay) του C Nest Accelerator, την

📌 Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2025 – 10:30 π.μ., στο

📍 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων “Βασίλειος Δουγαλή”

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν:

✔ Οι βασικές δράσεις & παρεχόμενες υπηρεσίες του C Nest Accelerator

✔Η συμβολή του προγράμματος στην ενίσχυση της καινοτομίας & επιχειρηματικότητας στην Κρήτη

✔Η δυνατότητα να τεθούν ερωτήσεις και να λυθούν απορίες

✅ Είσοδος Ελεύθερη

👉 Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά το πρόγραμμα που ενισχύει νέες επιχειρηματικές ιδέες!

🔧 Το πρόγραμμα υλοποιείται από: Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ και την εταιρεία GREEN PROJECTS A.E., στο πλαίσιο

του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Καινοτομίας.

Ο 1ος κύκλος υποστήριξης ξεκινά τον Οκτώβριο 2025 και θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο 2026. Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή, σε νέα προθεσμία, έως την

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της

Θερμοκοιτίδας C Nest Accelerator:

Τηλέφωνο: 2811392150

Email: info@cnest.gr

Website: https://cnest.gr/

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας

Θερμοκοιτίδας / Εκκολαπτηρίου Επιχειρηματικότητας (Accelerator) για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς

προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», με Κωδικό ΟΠΣ 6000661.

πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και

φορείς υλοποίησης το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ και την εταιρεία GREEN PROJECTS A.E.