Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Αστυνομία σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Όπως έγινε γνωστό οι απολογίες θα γίνουν σε δύο ημέρες. Συγκεκριμένα οι 17 από του συλληφθέντες θα απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη και 16 την ερχόμενη Παρασκευή.

Τεράστια δικογραφία

Οι υπόλοιποι 15 που φέρονται επίσης να εμπλέκονται, είναι ήδη έγκλειστοι στη φυλακή για άλλα αδικήματα.

Όπως ανέφερε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Νίκος Στειακάκης, η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και απαιτείται χρόνος για να μελετηθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη η οποία όμως μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία και σε όσα περιέχονται σε αυτήν».

Η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε 5 κούτες στο δικαστικό μέγαρο Χανίων αποτελείται από 8.000 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 89 κατηγορούμενους.

Μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά αγγίζει 1.500 σελίδες.

Συμπαράσταση από συγγενείς

Το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ξεκίνησαν να φτάνουν σταδιακά, 33 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες στον Εισαγγελέα Χανίων.

Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με «πλούσια» δράση καθώς τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Η άφιξη των συλληφθέντων έγινε κάτω από δρακόντεια αστυνομικά μέτρα, ενώ στα δικαστήρια Χανίων βρισκόταν συγγενείς των συλληφθέντων για να δείξουν τη συμπαράσταση τους.

στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης από την ΕΛ.ΑΣ. στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά.