Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τα Παγκρήτια Καλλιστεία 2025!

Δήλωσε τώρα συμμετοχή και διεκδίκησε τον τίτλο που θα σε ανεβάσει στην κορυφή!

Άλλο ένα ταξίδι λάμψης και ομορφιάς ξεκινάει για τα Παγκρήτια Καλλιστεία και αναζητούν τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή του 45ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς και θα διεκδικήσουν τους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο Αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2025!

Οι δηλώσεις συμμετοχής άνοιξαν και σε περιμένουν! Αν έχεις αυτοπεποίθηση, στυλ, όνειρα και θέλεις να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία γεμάτη λάμψη, είναι η στιγμή σου!

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

🔹 Νέες κοπέλες από 16 έως 26 ετών

🔹 Με καταγωγή ή διαμονή στην Κρήτη

🔹 Κοπέλες με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και χαμόγελο που ξεχωρίζει

Τι θα κερδίσεις;

💎 Συμμετοχή σε μία μεγάλη και glamorous παραγωγή γεμάτη λάμψη και ομορφιά

💎 Επαγγελματική προβολή και συνεργασίες με ανθρώπους της μόδας και της τηλεόρασης

💎 Την ευκαιρία να κάνεις το πρώτο μεγάλο βήμα για μια λαμπρή καριέρα στο χώρο του θεάματος

Πώς δηλώνεις συμμετοχή;

👉 Στην επίσημη ιστοσελίδα: www.misskriti.com.

Η προετοιμασία των φιναλίστ θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου με μαθήματα κινησιοτεχνίας από την Cristi Academy και ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

