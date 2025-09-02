ΚΡΗΤΗ

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τα Παγκρήτια Καλλιστεία 2025!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δήλωσε τώρα συμμετοχή και διεκδίκησε τον τίτλο που θα σε ανεβάσει στην κορυφή!

Άλλο ένα ταξίδι λάμψης και ομορφιάς ξεκινάει για τα Παγκρήτια Καλλιστεία και αναζητούν τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή του 45ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς και θα διεκδικήσουν τους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο Αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2025!

Οι δηλώσεις συμμετοχής άνοιξαν και σε περιμένουν! Αν έχεις αυτοπεποίθηση, στυλ, όνειρα και θέλεις να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία γεμάτη λάμψη, είναι η στιγμή σου!

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
🔹 Νέες κοπέλες από 16 έως 26 ετών
🔹 Με καταγωγή ή διαμονή στην Κρήτη
🔹 Κοπέλες με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και χαμόγελο που ξεχωρίζει

Τι θα κερδίσεις;
💎 Συμμετοχή σε μία μεγάλη και glamorous παραγωγή γεμάτη λάμψη και ομορφιά
💎 Επαγγελματική προβολή και συνεργασίες με ανθρώπους της μόδας και της τηλεόρασης
💎 Την ευκαιρία να κάνεις το πρώτο μεγάλο βήμα για μια λαμπρή καριέρα στο χώρο του θεάματος

Πώς δηλώνεις συμμετοχή;
👉 Στην επίσημη ιστοσελίδα: www.misskriti.com.

Η προετοιμασία των φιναλίστ θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου με μαθήματα κινησιοτεχνίας από την Cristi Academy και ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Facebook: https://www.facebook.com/misscrete/
Instagram: https://www.instagram.com/misscrete/

Παραγωγή: Cretanart Productions

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του...

0
Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική οργάνωση Ως...

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες...

0
Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα...

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του...

0
Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική οργάνωση Ως...

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες...

0
Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Επόμενο άρθρο
Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική οργάνωση Ως...

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα...

Hράκλειο:1η Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας C Nest Accelerator

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Θερμοκοιτίδα C Nest Accelerator αποτελεί μια νέα, ολοκληρωμένη...

31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST