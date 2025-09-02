Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική οργάνωση

Ως ένα κύκλωμα μαμούθ χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί αυτό που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη χάρη στη σημαντική έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί που παρίσταναν τους σερβιτόρους.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και, όπως αποκάλυψε το MEGA, οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν τις 90 και σε αυτές θα περιλαμβάνονται και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα μάλιστα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Δηλαδή, ο αρχιμανδρίτης κατηγορείται για εκβίαση και ξυλοδαρμό συναδέλφου του, επίσης κληρικού. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα έφερνε στον ίδιο και τους συνεργούς του οικονομικό όφελος της τάξεως των 200.000 ευρώ.

Ο εν λόγω αρχιμανδρίτης είχε βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια στη θέση του θύματος. Τότε είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τους φερόμενους ως εγκεφάλους του κυκλώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τον είχαν υποχρεώσει να βεβαιώσει ψευδώς ότι μια έκταση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Σταυρού στα Χανιά δεν ανήκει στην Ιερά Μονή και κατόπιν τούτου με αυτό το έγγραφο που είχαν στα χέρια τους μπόρεσαν και την πούλησαν έναντι 2 εκατ. ευρώ σε Ισραηλινούς επενδυτές που θέλησαν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο.

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις– Ήθελαν να βάλουν χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία

Τα δύο αδέλφια μάλιστα κατηγορούνται ότι ήθελαν να εκλέξουν και τον δικό τους Μητροπολίτη. Υπάρχουν ενδείξεις μάλιστα ότι στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και στέλεχος νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί πάντως έχουν μέχρι τώρα προχωρήσει σε 49 συλλήψεις. Μάλιστα, η δράση του κυκλώματος ήταν πλούσια και περιελάμβανε ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς.

Από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης στη Μεγαλόνησο οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων, ωστόσο, και οι υπόλοιποι έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που έκαναν βρήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 11 κιλά χασίς, Καλάσνικοφ και άλλα βαριά όπλα και 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Μαφία της Κρήτης: Ο τζίρος των 3 εκατ. ευρώ, οι αστυνομικοί… σερβιτόροι και τα κατασχεμένα

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο και οι διασυνδέσεις της οργάνωσης, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Πώς ξετύλιξαν τη σπείρα

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται πριν 8 μήνες, τον Ιανουάριο του 2025 όταν η πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ αποφάσισε να προβεί σε σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα κλιμάκια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, θέτοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Αποτελούσε κοινό μυστικό ότι η αντιμετώπιση των σκληρών ποινικών που λυμαίνονται το νησί δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό και επελέγη μία ομάδα πολύ έμπειρων και ικανών αξιωματικών από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών (σ.σ. και άλλες υπηρεσίες της Ασφάλειας στην Αττική) για να αναλάβει να «σπάσει το απόστημα». Ήδη, από τις πρώτες εβδομάδες παρουσίας τους στα Χανιά, ξεκίνησαν οι συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά, που σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές αποτέλεσαν και την αρχή της μεγάλης επιχείρησης της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, δύο αστυνομικοί υποδύθηκαν τους σερβιτόρους και χωρίς κανείς να το ξέρει κατάφεραν και συνέλαβαν ουσιαστικά στην αποκάλυψη της μαφίας της Κρήτης.

Όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Το κάθε μέλος έπαιρνε το μερίδιό του, όμως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που θεωρούνται οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη.https://www.newsbomb.gr/