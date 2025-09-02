Ε.Π.Κ.Κρητης: “Σούπερ μάρκετ, εισέπρατταν στο ταμείο τους, πλέον τιμής ,της αναγραφόμενης της πινακίδας στο προϊόν”

Με αφορμή, την επιβολή προστίμων από τις κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες, σε μεγάλες εταιρείες διακίνησης τροφίμων (Σούπερ μάρκετ) που είδαν το φως της δημοσιότητας,

με αιτία την διαφορά μεταξύ της τιμής ,που αναγράφεται στις ετικέτες των προϊόντων στα ράφια, και της τιμής που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής, στο ταμείο ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,εφιστά την προσοχή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων,καθώς η εν λόγω πρακτική είναι παράβαση του άρθρου 2β της διάταξης 92354/2017 όπου αναφέρεται:

“Απαγορεύεται η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος, από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία ,που παρέχεται στον καταναλωτή” και τιμωρείται τόσο με Διοικητικό πρόστιμο όσο και από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα .

Έπειτα από τα παραπάνω, προβαλλόμενα ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, ζητώντας να αντιπαραβάλλουν τις τιμές των προϊόντων μεταξύ πινακίδας του προϊόντος και ταμείου και σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς,με αποδεικτικό στοιχείο,να το καταγγέλλουν στο 1520, Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Καταναλωτή, στις Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών ανά την Επικράτεια, και φυσικά και στην δικιά μας στο τηλέφωνο 2821092306 email epkxan@gmail.com ημέρες Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306