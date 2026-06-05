ΑΘΗΝΑ

Έκθεση Χειροποίητου Κοσμήματος του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έκθεση Χειροποίητου Κοσμήματος από τις Δημιουργικές Ομάδες του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 2026, ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ διοργανώνει Έκθεση Χειροποίητου Κοσμήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, από 17:00 έως 21:00, στο Βρυσάκι (Vryssaki artFix Athens), Βρυσακίου 17, Αθήνα.

Η έκθεση παρουσιάζει δημιουργίες των Δημιουργικών Ομάδων του Συλλόγου, στις οποίες συμμετέχουν γονείς, αδέρφια, σύντροφοι και φίλοι ανθρώπων με εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες.

Μέσα από τη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια, τα μέλη των ομάδων μετατρέπουν την εμπειρία, την ελπίδα και τη δύναμη της κοινότητας σε μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.

Η δράση αυτή αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τον ρόλο της οικογένειας στην πορεία της απεξάρτησης, καθώς και τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής.

Τα εκθέματα παρουσιάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έκθεσης και δεν διατίθενται προς πώληση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ευχαριστεί θερμά το Βρυσάκι (Vryssaki artFix Athens) για την πολύτιμη υποστήριξη και τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μουσείο Ακρόπολης: Νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση....

0
Από 16/6 ως 30/8 και συναυλία από την Εθνική...

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων –...

0
Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος...

Μουσείο Ακρόπολης: Νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση....

0
Από 16/6 ως 30/8 και συναυλία από την Εθνική...

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων –...

0
Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μουσείο Ακρόπολης: Νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Σύλληψη 20χρονου για επικίνδυνη οδήγηση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη ημεδαπού για επικίνδυνη οδήγηση Συνελήφθη χθες (04.06.2026) βραδινές ώρες...

«Η Κοινωνική Εργασία στο προσκήνιο: Προκλήσεις, συνεργασία και προοπτικές. Από το Πανεπιστήμιο στο Νοσοκομείο»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την...

Επίσκεψη από τους μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του...

Η Κρητική Διατροφή ως τρόπος ζωής στα σχολεία της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή...