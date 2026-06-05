Έκθεση Χειροποίητου Κοσμήματος του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έκθεση Χειροποίητου Κοσμήματος από τις Δημιουργικές Ομάδες του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 2026, ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ διοργανώνει Έκθεση Χειροποίητου Κοσμήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, από 17:00 έως 21:00, στο Βρυσάκι (Vryssaki artFix Athens), Βρυσακίου 17, Αθήνα.

Η έκθεση παρουσιάζει δημιουργίες των Δημιουργικών Ομάδων του Συλλόγου, στις οποίες συμμετέχουν γονείς, αδέρφια, σύντροφοι και φίλοι ανθρώπων με εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες.

Μέσα από τη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια, τα μέλη των ομάδων μετατρέπουν την εμπειρία, την ελπίδα και τη δύναμη της κοινότητας σε μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.

Η δράση αυτή αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τον ρόλο της οικογένειας στην πορεία της απεξάρτησης, καθώς και τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής.

Τα εκθέματα παρουσιάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έκθεσης και δεν διατίθενται προς πώληση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ευχαριστεί θερμά το Βρυσάκι (Vryssaki artFix Athens) για την πολύτιμη υποστήριξη και τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ