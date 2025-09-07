Hράκλειο:Η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με σημαντικές ειδήσεις της ερχόμενης εβδομάδας

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται με σημαντικές εξελίξεις σε θέματα του Δήμου μας. Ας διατρέξουμε μαζί τα κυριότερα:

🔘Στο Δημοτικό Συμβούλιο η οριστική απαλλαγή του Δήμου μας από μια οφειλή άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 8/9 εισηγούμαι την αποδοχή της νομοθετικής ρύθμισης που διεκδικήσαμε και πετύχαμε με την συνεργασία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ώστε να απαλλαγεί οριστικά ο Δήμος από μια οφειλή άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ (11,8 εκ. ευρώ, στα οποία προστίθενται τόκοι και προσαυξήσεις δεκαετίας) από την απένταξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει την αναδοχή του χρέους της ΔΕΠΑΝΑΛ ύψους 11.814.687,43 ευρώ με πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, ώστε να ακολουθήσει ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο. Με αυτό τον τρόπο, λύνουμε ένα πρόβλημα που επί μια δεκαετία και πλέον λειτουργούσε ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του Δήμου και το Ηράκλειο απαλλάσσεται από ένα οικονομικό βάρος μεγαλύτερο των 20.000.000 ευρώ. Ένα βάρος το οποίο αδυνατούσε να σηκώσει.

Στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε την εισήγησή μου, στην οποία αναφέρεται το ιστορικό της απένταξης και της δημοσιονομικής διόρθωσης που επιβλήθηκε το 2015 στη ΔΕΠΤΑΗ, πρόδρομο δημοτική εταιρεία της ΔΕΠΑΝΑΛ, η στην άσκηση ένδικων μέσων από την πλευρά του Δήμου και οι απορριπτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά.

Γίνεται αναφορά, επίσης στον άμεσο τρόπο αντίδρασής μας, μόλις κοινοποιήθηκε η τελευταία απορριπτική δικαστική απόφαση (Ιούνιος 2025), με τις επανειλημμένες επαφές και συναντήσεις που πραγματοποίησα με τους αρμόδιους Υπουργούς, προτάσσοντας τα επιχειρήματα του Δήμου για:

• Τη σπουδαιότητα του έργου, τον υπερτοπικό χαρακτήρα του, τη συμβολή του στην πολιτιστική ανάπτυξη όλης της Κρήτης, την ευρύτερη κοινωνική του απήχηση.

• Την πλήρη λειτουργία του, χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες από την κατασκευαστική διαδικασία του

• Την τεράστια συνεισφορά σε ίδιους πόρους του Δήμου και ευρύτερα σε τοπικούς πόρους, σε σχέση με το επίδικο χρηματοδοτούμενο μέρος του έργου, χωρίς μάλιστα να υφίσταται απαίτηση επιστροφής πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιχειρήματα βάσιμα και τεκμηριωμένα, τα οποία έγιναν δεκτά από την Κυβέρνηση και μας οδήγησαν στην λύση του σημαντικού προβλήματος που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Η λύση έχει ως εξής:

1. Τόκοι και προσαυξήσεις ύψους 11.000.000 ευρώ περίπου, διαγράφονται.

2. Το ποσό των 11.814.687,43 ευρώ της αρχικής οφειλής γίνεται αντικείμενο επιχορήγησης προς τον Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να το επιστρέψει.

3. Το 10% της επιχορήγησης θα επιστραφεί στο Δημόσιο από τον Δήμο μέσω παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για 72 μήνες. Δηλαδή, στα επόμενα έξι χρόνια ο Δήμος θα επιστρέψει στο Κράτος 1.118.468,74 ευρώ, σε 72 μηνιαίες δόσεις.

Με ακλόνητη εξαρχής πεποίθηση ότι το ΠΣΚΗ αφορά τους δημότες, έγινε γι’ αυτούς και αξίζει στο Ηράκλειο και την Κρήτη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών στη δημιουργία και τη λειτουργία του, με προσήλωση στον υπέρτερο στόχο για τη διαφύλαξη του υπέρτερου δημόσιου αγαθού, η παρούσα Δημοτική Αρχή προσπάθησε και πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα. Η ρύθμιση που επιτεύχθηκε είναι μια πράξη δικαιοσύνης για το Ηράκλειο.

🔘Ομαλοποιείται σταδιακά η διαδικασία της αποκομιδής απορριμμάτων και της απομάκρυνσης ογκωδών αποβλήτων με τα έκτακτα μέτρα του σχεδίου – γέφυρα

Θέσαμε σε εφαρμογή, όπως δεσμευτήκαμε απέναντί σας, τα έκτακτα μέτρα για την απομάκρυνση ογκωδών και πράσινων αποβλήτων και για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Στηρίζουμε την Υπηρεσία Καθαριότητας για το επόμενο τρίμηνο και μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη, με νέες προσλήψεις και με πέντε πληρώματα απορριμματοφόρων, αποτελούμενα από έναν οδηγό και δυο συνοδούς για την ανακύκλωση και με ταυτόχρονη πρόσθετη ενίσχυση της εργολαβίας απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.

Με την ευκαιρία, ας θυμόμαστε όλοι τις δυο δωρεάν υπηρεσίες απομάκρυνσης των ογκωδών αντικειμένων από τους χώρους μας:

1.Την υπηρεσία καθορισμού ραντεβού απομάκρυνσης από τον δικό μας χώρο (2813 409660 & 661 ή 2813 409600, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00).

2. Την υπηρεσία δωρεάν παράδοσης στον Σταθμό Μεταφόρτωσης (πίσω από το Αμαξοστάσιο του Δήμου στη Νέα Αλικαρνασσό, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 08:00 έως τις 14:00).

Η κατάσταση στο Ηράκλειο βελτιώνεται σταδιακά και θα βελτιωθεί περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Προχωράμε με συνέπεια στην ανάταξη των συνεπειών μιας στρεβλής κατάστασης που επικρατούσε για χρόνια στην καθαριότητα. Έτσι δίνουμε τη μάχη για το Ηράκλειο και τους ανθρώπους του. Και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω: Από αυτή τη μάχη θα βγούμε νικητές. Όλοι μαζί.

🔘Τα Τείχη παραδίδονται στην πόλη: Σε χρήση το σύνολο του ισόπεδου μέρους των Ενετικών Τειχών

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, περπατήσαμε στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών από τον Προμαχώνα Μαρτινένγκο ως τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα.

Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο τμήμα των Τειχών που παραδίδεται σε χρήση – το πρώτο τμήμα από την Πύλη Βιτούρι μέχρι τον Προμαχώνα Μαρτινένγκο είχε παραδοθεί το καλοκαίρι του 2024 – επεκτείνοντας αυτή τη διαδρομή αναψυχής και περιπάτου. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνεται και μια πιλοτική διαδρομή με υποδομή όδευσης τυφλών από το αναψυκτήριο της Πύλης Παντοκράτορα μέχρι τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, η οποία, μαζί και με άλλες αναγκαίες εργασίες, προστέθηκε τον Μάρτιο του 2025 με συμπληρωματική σύμβαση.

Θυμίζω ότι το έργο, το οποίο το οποίο είναι ενταγμένο στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου μας και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από την παρούσα και περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικού σταθεροποιητικού δαπέδου, συντηρήσεις πρασίνου και νέες φυτεύσεις, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, φωτιστικών τύπου LED, συστήματος επιτήρησης, πυροσβεστικών κρουνών, κατασκευή ξύλινης γέφυρας στον Προμαχώνα Βηθλεέμ, αναψυκτηρίων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, πινακίδων σήμανσης, κ.α.

🔘Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το έργο στερέωσης και στατικής αποκατάστασης του θαλάσσιου Τείχους προϋπολογισμού 2.200.000 €

Υπέγραψα την προκήρυξη για ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας και ανάδειξης των Ενετικών Τειχών, το οποίο εντάσσεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου καθώς και στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ).

Ένα έργο που περιλαμβάνει τη στερέωση και τη στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών στο Μπεντενάκι (από την αρχή του μόλου στην ιχθυόσκαλα μέχρι και νότια του Λιμενικού περιπτέρου), τμήμα στο οποίο παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές, καταρρεύσεις και υποσκαφές από τον έντονο κυματισμό.

Το συγκεκριμένο έργο έχει και παράπλευρα οφέλη, αφού είναι προαπαιτούμενο για μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στην περιοχή: Για το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά, το οποίο οδηγεί στη δημιουργία μιας διπλής αστικής παραλίας στην απόληξη της Αγίας Τριάδας.

Ένα έργο το οποίο χαρακτηρίσαμε ως εμβληματικό και στρατηγικής σημασίας στην αναθεωρημένη ΣΒΑΑ, εξασφαλίζοντας την πραγματοποίηση έπειτα από σχετική απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η στερέωση και στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών, συναρθρώνεται και με το έργο ανάπλασης του συνόλου των Νεωρίων, προϋπολογισμού 10.100.000 ευρώ που έχουμε εντάξει στη ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και με την ανάπλαση της πλατείας 18 Άγγλων.

Έργα που παρακολουθούμε στενά με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, συνολικού ύψους 18.000.000 ευρώ περίπου, με τα οποία αλλάζει ριζικά η όψη και βελτιώνεται η εικόνα του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου που περικλείεται από τα Ενετικά Τείχη.

Ευχαριστώ και από εδώ για την άψογη συνεργασία το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, την Διαχειριστική Αρχή και την Μαρία Κασωτάκη, όλες και όλους τους συνεργάτες μας από την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και την Ειδική Σύμβουλό μου Ρίτα Χαιρέτη για το αποτέλεσμα.

🔘Οι Δήμοι που υδροδοτούνται από τον Αποσελέμη αντιμέτωποι με νέο πρόβλημα

Μια ακόμη διακοπή στην υδροδότηση κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι που υδροδοτούνται από το φράγμα του Αποσελέμη, εξαιτίας βλάβης, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του φράγματος Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).

Στο Ηράκλειο, η ΔΕΥΑΗ έθεσε σε λειτουργία το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διάθεση νερού, ενώ και εσείς είμαι βέβαιος ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε για εξοικονόμηση.

Το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ βρίσκεται νυχθημερόν επί ποδός ώστε να γίνει η βέλτιστη διαχείριση και διανομή του νερού στην πόλη. Οι επαφές μας με την διοίκηση του ΟΑΚ και οι πιέσεις ήταν καθημερινές και αλλεπάλληλες, επισημαίνοντας ξανά ότι είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε με κάθε τρόπο και τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται.

Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τον ΟΑΚ, ώστε να σταματήσει αυτή η επαναλαμβανόμενη ταλαιπωρία των χιλιάδων πολιτών των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου που υδροδοτούνται από το φράγμα Αποσελέμη.

🔘Συνεχίστηκαν οι συναντήσεις εργασίας για ζητήματα της πόλης

Θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής βρέθηκαν στην ατζέντα των συναντήσεων εργασίας με μέλη της δημοτικής μας παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» που συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα. Έργα, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα στις Δημοτικές Ενότητες της πόλης μας συζητήθηκαν διεξοδικά και κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την ονοματοδοσία του ανοιχτού θεάτρου της Πύλης Βηθλεέμ σε Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ. Μια εκδήλωση ενταγμένη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2/9, τέσσερα ακριβώς χρόνια από την ημερομηνία του θανάτου του κορυφαίου συνθέτη, διανοούμενου και πολιτικού που σημάδεψε την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Θυμίζω ότι την πρόταση είχε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης εκ μέρους της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας και είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Σώμα.

• Τη βράβευση 24 μαθητριών και μαθητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου μας οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ, την οποία πραγματοποιήσαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη και τη συντονίστρια του Φροντιστηρίου μας, Μέλπω Περιστέρη.

• Τις εκδηλώσεις του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών, που συνεχίζεται μέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, οπότε και ρίχνει αυλαία στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

• Τις εργασίες που πραγματοποιεί η ΔΕΥΑΗ για τον καθαρισμό και την απολύμανση των σχαρών και των φρεατίων που συλλέγουν τα νερά της βροχής στην πόλη του Ηρακλείου. Εργασίες απαραίτητες, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αντιπλημμυρικής υποδομής του Δήμου μας εν όψει της χειμερινής περιόδου.

• Tα οριστικά αποτελέσματα φοίτησης βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μέσω ΕΣΠΑ (με χρήση voucher) για την σχολική περίοδο 2025-2026.

• Τις εργασίες καθαρισμού, καλλωπισμού και συντήρησης των χώρων πρασίνου στα σχολεία του Δήμου, οι οποίες συνεχίζονται από την Υπηρεσία Πρασίνου.

• Την συνάντηση που πραγματοποίησα με μέλη του Φωνητικού Συνόλου Φωνωδία και τον καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ιωάννη Ιδομενέως, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, με αφορμή την πρόσφατη διάκριση της ΦΩΝΩΔΙΑΣ στον 7ο διεθνή διαγωνισμό «Tokyo International Choir Competition» στον οποίο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, απέσπασε δυο ασημένια βραβεία.

• Το 2ο Φεστιβάλ Βρεφικής & Παιδικής Διατροφής «Little Hands Festival» το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, το Little Hands, την Περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, την Ένωση Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Κρήτης, την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» και το Σύλλογο Παιδαγωγών – Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού.

• Την ορκωμοσία δυο νέων μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου μας, του Εμμανουήλ Καραπιπεράκη και της Πολυξένης Βελόγλου, επιτυχόντων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023, που πραγματοποιήθηκε παρουσία των Αντιδημάρχων Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννας Καλονάκη και Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργου Τσαγκαράκη.

• Τη συνάντηση που πραγματοποίησα στη Λότζια με τον Πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα Τιγκράν Μκρτσιάν, παρουσία και της εκπροσώπου της Αρμένικης παροικίας στην Κρήτη Σάντυ Αβεδισιάν.

• Την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κωνσταντίνου Σύρμου «Το ταβάνι στο χιόνι», που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου.

• Την απώλεια του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη, Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ επί δεκαετίες και να συνδεθώ με προσωπική φιλία. Έναν άνθρωπο του πνεύματος και της πράξης, που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την ιστορική μνήμη και την επιστημονική έρευνα, συμβάλλοντας καθοριστικά και επί σειρά ετών όχι απλώς στη διατήρηση, αλλά στην πολύπλευρη ανάδειξη του έργου και της παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο Νίκος Παπαδάκης αφήνει πίσω τη δική του παρακαταθήκη. Τα αποτελέσματα μιας κοπιώδους προσπάθειας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα βρει άξιους συνεχιστές, εμπνευσμένους από το παράδειγμά του. Εκφράζω και από εδώ την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

📌Την ερχόμενη εβδομάδα η Δημοτική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει

☑️ τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους διακήρυξης του έργου ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού (τμήμα Ίδης – Γιαμαλάκη), έργο που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026, με προπαρασκευαστικές εργασίες μέσα στο φθινόπωρο του 2025 και με χρόνο ολοκλήρωσης τους 12 μήνες,

☑️ τη μελέτη και τους όρους για την υπηρεσία συντήρησης και επέκτασης του Πρασίνου στον Δήμο, που θα δώσει ώθηση σ’ ένα τομέα στον οποίο η πόλη έχει χρόνια υστέρηση,

☑️ την κατακύρωση του διαγωνισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου, που θα βελτιώσει δραστικά την εσωτερική λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!