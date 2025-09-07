ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Στα μονοπάτια της ορθοδοξίας και της παράδοσης»: Μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Ηράκλειο με Μ. Κονταρό και Λαογραφικό Όμιλο Χνάρη

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, το κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης» θα πλημμυρίσει από ήχους και χορούς της Κρήτης. Ο Μανώλης Κονταρός και ο Λαογραφικός Όμιλος Χνάρη πρωταγωνιστούν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και στο έργο του Συλλόγου «Δράσις Αγάπης»

Ο Ιεραποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Δράσις Αγάπης» και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν τη μουσικοχορευτική εκδήλωση: «Στα μονοπάτια της ορθοδοξίας και της παράδοσης 2025» Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:30 στο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

Αυτή περιλαμβάνει:

• Σκοπούς και τραγούδια της Κρήτης με τον σπουδαίο καλλιτέχνη Μανώλη Κονταρό και τα μέλη της ορχήστρας του.

• Χορευτική παράσταση από το Λαογραφικό Όμιλο Λάζαρος & Μανώλης Χνάρης.

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας για το έργο και τις δράσεις του συλλόγου τόσο στη χώρα μας όσο και στη δοκιμαζόμενη Αφρική, απευθύνεται δε σε όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις μας έχουν στόχο: Να συμβάλουν στο ιεραποστολικό έργο στηρίζοντας τα Ελληνικά Ορθόδοξα Μοναστήρια στην Αφρική.

 

• Να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας να ζουν με αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα με κριτήριο την αγάπη, την ευαισθησία και με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Να χαρίσουν λίγο φως στο σκοτάδι της καθημερινότητάς τους.

Τη μουσικοχορευτική εκδήλωση συντονίζει και παρουσιάζει η κα Ελένη Σελούντου.

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη.

Όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν ένα συμβολικό ποσό σε κουμπαρά – που θα υπάρχει στο κηποθέατρο – κατά τη διάρκεια αυτής.https://www.neakriti.gr/

Λασίθι:Είχε στην κατοχή του ναρκωτικά

0
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ...

Αρχίσει ξανά η υδροδότηση του Ηρακλείου

0
Οι εξελίξεις στο ζήτημα υδροδότησης του Ηρακλείου από το...

