Ισπανία – Αργεντινή: Το χρυσό γκολ του Φεράν που έδωσε το Μουντιάλ στους Ισπανούς

Το χρυσό γκολ του Φεράν που έδωσε το Μουντιάλ στους Ισπανούς

Η Ισπανία ταπείνωσε την Αργεντινή και κατέκτησε το Μουντιάλ 2026

Σε ένα ματς το οποίο ήταν επιθετικός μονόλογος για την Ισπανία, οι Ίβηρες με τέρμα του Φεράν στο 106′ επικράτησαν 1-0 της Αργεντινής και κατέκτησαν το Μουντιάλ 2026.

ΗΙσπανία είναι η νέα πρωταθλήτρια κόσμου. Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε συνέτριψε ποδοσφαιρικά την Αργεντινή, αλλά χρειάστηκε την παράταση για να πετύχει το γκολ που της έδωσε τον τίτλο. Δράστης ήταν ο Φεράν Τόρες, ο οποίος νίκησε τον Εμιλιάνο Φερνάντες και έδωσε το Μουντιάλ 2026 στην Ισπανία.

Η Ισπανία ήταν καταιγιστική σε όλο το ματς μετατρέποντας τον αγώνα σε έναν τρομερό μονόλογο. Η Αργεντινή δυσκολευόταν να περάσει ακόμα και το κέντρο με τον Λιονέλ Μέσι να είναι απελπιστικά μόνος. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με τις αποκρούσεις του και οι αυτοθυσία κάποιων παικτών κρατούσαν την Αλμπισελέστε στο ματς. Ωστόσο, καθοριστική ήταν η αποβολή του Έντσο Φερνάντες.

Για τους πρωταθλητές ο Ρόδρι παρέδωσε ακόμα ένα μάθημα για το πώς παίζεται η θέση του αμυντικού μέσου αποκόβοντας την Αργεντινή. Γενικότερα, οι Ισπανοί πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και έφτασαν δίκαια στην κατάκτηση του τίτλου.

Κυρίαρχη η Ισπανία χωρίς αποτέλεσμα

Ο αγώνας άρχισε με μεγαλύτερο τέμπο από αυτόν που θα περίμενε κανείς για έναν τελικό Μουντιάλ. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Γιαμάλ προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στον Ρουίθ, αλλά από τις κόντρες αυτή κατέληξε στον Όλμο. Εκείνος με τη μία έστρωσε στον Γιαμάλ που βρέθηκε απέναντι από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, όμως ο τερματοφύλακας της Αργεντινής μαζί με τον Λισάντρο Μαρτίνες τον νίκησαν.

Η Αργεντινή κατάφερε για λίγο να παγώσει το ρυθμό, όμως η Ισπανία συνέχισε να κυριαρχεί. Με τον Ρόδρι σε ρόλο μετρονόμου στο κέντρου, οι Ίβηρες κυριάρχησαν. Η Αργεντινή περιορίστηκε στο δικό της τρίτο, με τους Ισπανούς να προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγματα χωρίς αποτέλεσμα.

Η δεύτερη καλή στιγμή στο ματς ήρθε στο 39′, όταν μετά από ωραίο συνδυασμό των Ισπανών, η μπάλα στρώθηκε στον Ογιαρθάμπαλ έξω από την περιοχή, εκείνος έπιασε το σουτ με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει σταθερά.

Το υπόλοιπο του πρώτου 45λεπτου δεν είχε κάτι το αξιόλογο από πλευράς θεάματος. Από πλευράς ουσίας όμως η Αργεντινή έχασε τον Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος τραυματίστηκε με τον Οταμέντι να περνά στον αγωνιστικό χώρο.

Ασφυκτική πίεση των Ισπανών

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Η Ισπανία συνέχισε να πιέζει την ώρα που Αργεντινή δεν μπορούσε να δημιουργήσει τίποτα επιθετικά. Δίχως υπερβολή η αναμέτρηση ήταν στο μισό γήπεδο με τον Εμιλιάνο Μαρίνες σε ρόλο θεατή.

Στο 55′ μετά από εξαιρετικό συνδυασμό ο Ογιαρθάμπαλ πάσαρε ωραία στον Ρουίθ μέσα στην περιοχή, εκείνος προσπάθησε να πατήσει την μπάλα ξανά στον πρώτο όμως ο Άλβαρες με τρομερό τάκλιν έσωσε την Αργεντινή. Στη συνέχεια της φάσης ο Ρόδρι με κάθετη πάσα βρήκε τον Όλμο μέσα στην περιοχή και δεξιά. Εκείνος έκοψε την μπάλα προς το πέναλτι όμως ο Μοντιέλ έδιωξε σε κόρνερ προ του Κουκουρέγια.

Στο 67′ ήρθε νέα μεγάλη στιγμή για την Ισπανία. Ο Γιαμάλ έβγαλε τη σέντρα με τον Φεράν να παίρνει την κεφαλιά, όμως η μπάλα πήγε πάνω στον Μαρτίνες που μπλόκαρε.

Ο επιθετικός μονόλογος της Ισπανίας συνεχίστηκε. Η Αργεντινή δεν μπορούσε να περάσει καν το κέντρο, με την εικόνα του αγώνα να θυμίζει περισσότερο άσκηση σε προπόνηση. Οι Ισπανοί ήταν συνεχώς στην επίθεση και οι παίκτες του Σκαλόνι πάλευαν να κρατήσουν 0-0.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά τους έπαιξε και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Ωστόσο, παρά την ασφυκτική πίεση των Ισπανών το πολυπόθητο γκολ δεν ήρθε με το 0-0 να παραμένει. Αντίθετα, εκείνο που άλλαξε ήταν η αριθμητική ισορροπία. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έντσο Φερνάντες είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και η Αργεντινή έμεινε με δέκα παίκτες.

Στο χρόνο που απέμενε για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα η Ισπανία πρόλαβε να κάνει ακόμα μια καλή στιγμή. Ο Λαμίν Γιαμάλ εκτέλεσε το φάουλ, όμως ο Μαρτίνες πετάχτηκε στη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση.

Ο Φεράν έδωσε τη λύση

Εκεί η Ισπανία ήταν και πάλι κυρίαρχη. Οι Ισπανοί είχαν κλείσει τους Αργεντινούς στα καρέ τους και πίεζαν για να πετύχουν το γκολ. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν εκεί σε όλες τις περιπτώσεις και κρατούσε ζωντανή την Αργεντινή.

Η Ισπανία κατάφερε να σκοράρει με τον Νίκο Γουίλιαμς, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε. Πριν σκοράρει ο μεσοεπιθετικός της Ισπανίας, ο διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο πάνω στον Οταμέντι.

Τελικά, ο Γόρδιος Δεσμός λύθηκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης. Στο 106′ μετά από σέντρα από τα δεξιά και κεφαλιά-πάσα του Νίκο Γουίλιαμς από το ύψος της μικρής περιοχής, ο Φεράν Τόρες εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες με άπιαστο σουτ εντός περιοχής.

Στα λεπτά που απέμεναν η Αργεντινή προσπάθησε, έκανε τις πρώτες της τελικές προσπάθειες στο ματς, αλλά δεν κατάφερε να στείλει το ματς στα πέναλτι. Κάπως, έτσι, η Ισπανία επέστρεψε στο θρόνο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας για πρώτη φορά μετά το 2010.