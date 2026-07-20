Ισπανία – Αργεντινή 1-0 (παρ.): Δεύτερος τίτλος για τους «Φούριας Ρόχας» σε τελικό-μονόλογο, με «χρυσό» σκόρερ τον Φεράν Τόρες

Μετά το 2010, η Ισπανία ξανά στο «θρόνο» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς νίκησε με 1-0 στην παράταση την Αργεντινή. Χρυσός σκόρερ ο Φεράν Τόρες, μοιραίος ο Έντσο Φερνάντες με κόκκινη κάρτα στο 90+3

Η Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, έπειτα από έναν αγώνα στον οποίο κυριάρχησε απόλυτα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επέβαλε τον ρυθμό της, μονοπώλησε την κατοχή της μπάλας, περιόρισε πλήρως τα επιθετικά ατού της «Αλμπισελέστε» και δημιούργησε διαρκώς ευκαιρίες, βρίσκοντας απέναντί της έναν συγκλονιστικό Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Τέλος το όνειρο του Λιονέλ Μέσι για το ιστορικό back to back, στην τελευταία ίσως εμφάνισή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας κράτησε μόνος του ζωντανή την ομάδα του με αλλεπάλληλες σπουδαίες επεμβάσεις, όμως λύγισε τελικά στο 106ο λεπτό, όταν ο Φεράν Τόρες πέτυχε το «χρυσό» γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας πανάξια στους Ίβηρες τον παγκόσμιο τίτλο.

1ο ημίχρονο

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με έξι λεπτά καθυστέρηση, λόγω του εντυπωσιακού σόου που προηγήθηκε της σέντρας. Το σύνθημα για την έναρξη έδωσε ο θρυλικός εκφωνητής του UFC, Μπρους Μπάφερ, σε μια ξεχωριστή τελετή πριν από τη μονομαχία της Ισπανίας με την Αργεντινή.

Τα πρώτα λεπτά χαρακτηρίστηκαν από δυνατές μονομαχίες και υψηλή ένταση, με την Ισπανία να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα ανήκε στη «Φούρια Ρόχα». Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε απέναντι από την εστία της Αργεντινής, όμως ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε καθοριστικό τάκλιν την τελευταία στιγμή, με την μπάλα να καταλήγει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος απομάκρυνε τον κίνδυνο. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Χουλιάν Άλβαρες πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Λιονέλ Μέσι, όμως ο Ουνάι Σιμόν διάβασε σωστά τη φάση, βγήκε έγκαιρα από την εστία του και απομάκρυνε πριν ο αρχηγός της Αργεντινής εκτελέσει.

Οι Ίβηρες συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυκλοφορώντας υπομονετικά την μπάλα και αναζητώντας ρήγματα από τα άκρα. Ο Γιαμάλ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, ωστόσο η αμυντική λειτουργία της Αργεντινής ανταποκρινόταν αποτελεσματικά. Ο Λισάντρο Μαρτίνες κυριαρχούσε στις μονομαχίες, απομακρύνοντας κάθε επικίνδυνη σέντρα ή κάθετη πάσα προς την περιοχή της «Αλμπισελέστε».

Στο 15ο λεπτό, ο Αλέξις Μακ Άλιστερ υπέπεσε σε σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ντάνι Όλμο, με τους Ισπανούς να ζητούν την κίτρινη κάρτα, όμως ο διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς δεν τον τιμώρησε. Ο τελικός απέκτησε γρήγορο ρυθμό και ένταση, με πολλές προσωπικές μονομαχίες, ενώ η Ισπανία συνέχισε να ελέγχει την κατοχή και να πιέζει ψηλά. Αντίθετα, η Αργεντινή προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με βαθιές μεταβιβάσεις του Έντσο Φερνάντες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παράλληλα, οι Ισπανοί είχαν προετοιμάσει εξαιρετικά το πλάνο τους απέναντι στον Λιονέλ Μέσι. Έκλεισαν αποτελεσματικά όλους τους χώρους γύρω από τον αρχηγό της Αργεντινής, περιορίζοντας τις επαφές του με την μπάλα και αναγκάζοντάς τον να κινείται μακριά από επικίνδυνες ζώνες, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ουνάι Σιμόν.

Μετά το τρίλεπτο cooling break, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Η Ισπανία συνέχισε να κυριαρχεί μέσω της κατοχής, επιχειρώντας να δημιουργήσει από τις πλευρές με τους Μπαένα και Γιαμάλ, όμως η αμυντική τετράδα της Αργεντινής παρέμενε συμπαγής. Ο Λισάντρο Μαρτίνες συνέχισε να είναι ο κορυφαίος των Λατίνων, απομακρύνοντας κάθε επικίνδυνη μπαλιά είτε με το πόδι είτε με το κεφάλι.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου για την Ισπανία καταγράφηκε στο 39ο λεπτό. Έπειτα από εξαιρετική ομαδική συνεργασία, η μπάλα έφτασε στον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό και δεν προβλημάτισε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Λισάντρο Μαρτίνες αντίκρισε την πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης, όταν σταμάτησε αντικανονικά αντεπίθεση του Ογιαρθάμπαλ. Οι Κουκουρέγια και Πόρο συνέχισαν να ανεβαίνουν ψηλά, εκμεταλλευόμενοι την υπεροχή της Ισπανίας στην κατοχή, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο νεοαποκτηθείς αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Λίγο αργότερα, η Αργεντινή δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα. Ο μέχρι εκείνη τη στιγμή κορυφαίος παίκτης της, Λισάντρο Μαρτίνες, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε τραυματίας, με τον Νικολάς Οταμέντι να περνά στη θέση του στο κέντρο της άμυνας.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να έχει ξεκάθαρα τον έλεγχο της κατοχής και του ρυθμού, χωρίς όμως να καταφέρει να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή της Αργεντινής.

2ο ημίχρονο

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Λιονέλ Σκαλόνι επιχείρησε να αλλάξει την εικόνα της Αργεντινής, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Λεάντρο Παρέδες αντί του Νίκο Γκονζάλες.

Η Ισπανία μπήκε και πάλι πιο δυνατά και δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μπαένα επιχείρησε σουτ από τα αριστερά, όμως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Η είσοδος του Παρέδες συνοδεύτηκε από μεγάλη ένταση, καθώς μόλις τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του υπέπεσε σε σκληρό μαρκάρισμα, αντικρίζοντας την κίτρινη κάρτα. Η φάση προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και μικρή σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών, η οποία έληξε γρήγορα με την παρέμβαση του διαιτητή.

Παρά την προσπάθεια της Αργεντινής να ανεβάσει τις γραμμές της, η Ισπανία συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και της κατοχής.

Στο 55ο λεπτό, οι Ίβηρες κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, με τους Μίκελ Ογιαρθάμπαλ και Φαμπιάν Ρουίθ να συνεργάζονται άψογα. Ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Χουλιάν Άλβαρες πραγματοποίησε σωτήριο τάκλιν, αποτρέποντας το σουτ.

Η πίεση της «Φούρια Ρόχα» συνεχίστηκε αμείωτη. Ο Πάου Κουμπαρσί βρήκε με εξαιρετική βαθιά μπαλιά τον Ντάνι Όλμο, ο οποίος γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, όμως ο Νικολάς Ταλιαφίκο έβαλε σωτήρια την προβολή και παραχώρησε κόρνερ.

Βλέποντας την εικόνα της ομάδας του να μην βελτιώνεται, ο Λιονέλ Σκαλόνι προχώρησε και σε τρίτη αλλαγή στο 57ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Γκονσάλο Μοντιέλ με τον Ναουέλ Μολίνα.

Στη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Λουίς ντε λα Φουέντε απάντησε με τις πρώτες του αλλαγές, επιδιώκοντας να δώσει μεγαλύτερη φρεσκάδα στην επιθετική ανάπτυξη της Ισπανίας. Οι Μίκελ Ογιαρθάμπαλ και Φαμπιάν Ρουίθ αποχώρησαν, με τους Φεράν Τόρες και Πέδρι να περνούν στον αγωνιστικό χώρο.

Οι αλλαγές έδωσαν άμεσα νέα πνοή στους Ισπανούς. Στο 64ο λεπτό, ο Πέδρι δημιούργησε τη φάση για τον Ντάνι Όλμο, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες φάνηκε αρχικά να μπλοκάρει εύκολα, όμως η μπάλα γλίστρησε από την αγκαλιά του και κατέληξε σε κόρνερ.

Η «Φούρια Ρόχα» συνέχισε να κυριαρχεί, διατηρώντας την κατοχή και πιέζοντας ασφυκτικά την Αργεντινή. Λίγο πριν από το δεύτερο cooling break, ο Λαμίν Γιαμάλ ξεπέρασε τον Αλέξις Μακ Άλιστερ από τη δεξιά πλευρά και έβγαλε σέντρα ακριβείας προς τον Φεράν Τόρες, όμως η κεφαλιά του τελευταίου κατέληξε πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Μετά το δεύτερο cooling break, ο Λιονέλ Σκαλόνι ολοκλήρωσε τις αλλαγές που δικαιούταν. Οι Κριστιάν Ρομέρο και Ροντρίγκο Ντε Πολ αποχώρησαν, με τους Φακούντο Μεντίνα και Τζουλιάνο Σιμεόνε να περνούν στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 75ο λεπτό, ο Λουίς ντε λα Φουέντε απάντησε με δύο ακόμη αλλαγές. Οι Ντάνι Όλμο και Άλεξ Μπαένα έδωσαν τη θέση τους στους Νίκο Γουίλιαμς και Μικέλ Μερίνο, με τον τελευταίο να περνά ξανά ως «χρυσή» αλλαγή, έχοντας ήδη χαρίσει στους Ίβηρες τις νίκες απέναντι στην Πορτογαλία και το Βέλγιο.

Η επόμενη μεγάλη στιγμή ανήκε ξανά στην Ισπανία. Στο 76ο λεπτό, ο Πέδρι βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του ήταν αδύναμο και δεν προβλημάτισε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Αργεντινή παρέμενε περιορισμένη σε παθητικό ρόλο, χωρίς να έχει καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια προς την εστία του Ουνάι Σιμόν. Λίγο αργότερα, ο Πάου Κουμπαρσί επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο «Ντίμπου» ήταν ξανά εκεί, αντιδρώντας με απόλυτη σιγουριά.

Η πίεση των Ισπανών έγινε ακόμη πιο έντονη στο 80ό λεπτό. Ο Λαμίν Γιαμάλ έβγαλε υποδειγματική σέντρα από τα δεξιά, ο Εμερίκ Λαπόρτ πήρε την κεφαλιά, όμως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία επέμβαση. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας εξελισσόταν στον απόλυτο πρωταγωνιστή του τελικού, κρατώντας μόνος του όρθια την «Αλμπισελέστε» απέναντι στη διαρκή πολιορκία των Ισπανών.

Στο 82ο λεπτό, ο Έντσο Φερνάντες αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για έντονη διαμαρτυρία προς τον Σλοβένο διαιτητή, Σλάβκο Βίντσιτς.

Η Ισπανία συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και στο 86ο λεπτό άγγιξε ξανά το γκολ. Ο Μικέλ Μερίνο πέρασε εξαιρετική λόμπα στον Φεράν Τόρες, όμως ο επιθετικός των Ιβήρων έστειλε την μπάλα άουτ από ιδανική θέση. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ρόδρι επιχείρησε ακόμη ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στις καθυστερήσεις, ο τελικός απέκτησε ξανά άγριο ρυθμό. Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε, έπειτα από ένα ολόκληρο 90λεπτο να απειλήσει για πρώτη φορά την εστία του Ουνάι Σιμόν. Τον σταμάτησε όμως η άμυνα της Ισπανίας. Στην εξέλιξη της φάσης, οι Ισπανοί βγήκαν ταχύτατα στην αντεπίθεση, όμως ο Νίκο Γουίλιαμς νικήθηκε και αυτός από τον εκπληκτικό Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος με ακόμη μία καθοριστική επέμβαση κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Τα νεύρα του Έντσο Φερνάντες δεν κόπασαν και λίγο αργότερα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κουμπαρσί. Η αριθμητική υπεροχή της Ισπανίας δεν άλλαξε την εικόνα ούτε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Λεάντρο Παρέδες υπέπεσε σε νέο σκληρό φάουλ έξω από την περιοχή, όμως στην τελευταία μεγάλη φάση της κανονικής διάρκειας ο Λαμίν Γιαμάλ εκτέλεσε απευθείας και ο ανίκητος Εμιλιάνο Μαρτίνες πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή επέμβαση, ολοκληρώνοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις τερματοφύλακα σε τελικό.

Με τον «Ντίμπου» να αποτελεί τον απόλυτο λόγο που η Αργεντινή παρέμεινε ζωντανή, το τελευταίο σφύριγμα του Σλάβκο Βίντσιτς βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς σκορ, οδηγώντας τον μεγάλο τελικό στην παράταση.

Παράταση – 1ο ημίχρονο

Με την αριθμητική υπεροχή υπέρ της και την ψυχολογία στα ύψη, η Ισπανία μπήκε στην παράταση αποφασισμένη να βρει το γκολ που θα της χάριζε το τρόπαιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Ίβηρες είχαν την απόλυτη κατοχή της μπάλας, με την Αργεντινή να αμύνεται μαζικά γύρω από την περιοχή της.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 93ο λεπτό. Ο Πέδρι γέμισε στην «καρδιά» της περιοχής, ο Νίκο Γουίλιαμς πήρε την κεφαλιά από εξαιρετικά κοντινή απόσταση, όμως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πραγματοποίησε ακόμη μία απίθανη επέμβαση εξ επαφής. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας συνέχιζε να γράφει τη δική του παράσταση στον τελικό, με τους φιλάθλους να ξεσπούν σε ρυθμικά συνθήματα, φωνάζοντας το όνομά του μετά από κάθε νέα σωτήρια επέμβαση.

Η πίεση των Ισπανών απέδωσε καρπούς δύο λεπτά αργότερα. Στο 95ο λεπτό, ο Μικέλ Μερίνο τσίμπησε έξυπνα την μπάλα, στρώνοντάς τη στον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος νίκησε επιτέλους τον ανίκητο μέχρι εκείνο το σημείο Μαρτίνες. Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί κράτησαν ελάχιστα, καθώς έπειτα από εξέταση της φάσης διαπιστώθηκε φάουλ του Μερίνο πάνω στον Νικολάς Οταμέντι στο ξεκίνημα της επίθεσης και το γκολ ακυρώθηκε.

Στο 98ο λεπτό, ο Λουίς ντε λα Φουέντε προχώρησε σε ακόμη δύο αλλαγές, αποσύροντας τους Ρόδρι και Εμερίκ Λαπόρτ, με τους Μαρτίν Θουμπιμέντι και Έρικ Γκαρθία να περνούν στον αγωνιστικό χώρο.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Λιονέλ Σκαλόνι ολοκλήρωσε και εκείνος τις αλλαγές του, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την άμυνά του. Ο Χουλιάν Άλβαρες αποχώρησε, με τον Μάρκος Σενέσι να περνά στο παιχνίδι, σε μια ξεκάθαρη κίνηση διαχείρισης, καθώς η Αργεντινή αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο.

Στο 102ο λεπτό, ο Μικέλ Μερίνο έφτασε μία ανάσα από το γκολ. Ο μέσος της Ισπανίας πήρε δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος αυτή τη φορά είδε την τύχη να στέκεται στο πλευρό του.

Λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους της παράτασης, η ένταση ανέβηκε ξανά. Οι Ταλιαφίκο και Λαμίν Γιαμάλ είχαν έντονο φραστικό επεισόδιο, ενώ ο Λιονέλ Σκαλόνι τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για τις έντονες διαμαρτυρίες του προς τον Σλάβκο Βίντσιτς, ζητώντας φάουλ σε μαρκάρισμα του Μαρκ Κουκουρέγια πάνω στον Τζουλιάνο Σιμεόνε.

Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, με την Ισπανία να συνεχίζει να πολιορκεί την εστία της Αργεντινής και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να παραμένει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού.

Παράταση – 2ο ημίχρονο

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης ήρθε επιτέλους και η δικαίωση για την Ισπανία. Στο 107ο λεπτό, ο Πέδρο Πόρο έκανε τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, ο Νίκο Γουίλιαμς πήρε την κεφαλιά-πάσα και έστρωσε ιδανικά την μπάλα στον Φεράν Τόρες. Ο επιθετικός των Ιβήρων δεν λάθεψε, νίκησε από κοντά τον μέχρι εκείνο το σημείο ανίκητο Εμιλιάνο Μαρτίνες και έγραψε το 1-0, λυγίζοντας για πρώτη φορά τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Αργεντινής. Ήταν η 20ή τελική προσπάθεια της «Φούρια Ρόχα» και εκείνη που αποδείχθηκε η «χρυσή», επισφραγίζοντας την απόλυτη κυριαρχία της στον τελικό.

Μετά το προβάδισμα, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, δεν κατάφερε να αντιδράσει άμεσα, καθώς οι Ισπανοί συνέχισαν να κυκλοφορούν την μπάλα με υπομονή, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό και μην επιτρέποντας στους Λατίνους να ασκήσουν πίεση.

Στο 114ο λεπτό, ο Φεράν Τόρες πίστεψε πως «κλείδωσε» τον τίτλο, όταν βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Λαμίν Γιαμάλ. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ, καθώς ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα είχε βρεθεί σε αντικανονική θέση στην αρχή της φάσης.

Η Αργεντινή προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στα τελευταία λεπτά. Στο 116ο λεπτό, ο Λιονέλ Μέσι επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, το οποίο σταμάτησε στο κεφάλι του Μικέλ Μερίνο, δίνοντας το έναυσμα για τη μοναδική ουσιαστική πίεση της «Αλμπισελέστε» στο φινάλε. Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έδειξαν για ακόμη μία φορά το μαχητικό τους πνεύμα, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Στις καθυστερήσεις της παράτασης, η Αργεντινή έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στον τελικό. Ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Τζουλιάνο Σιμεόνε βρέθηκε ολομόναχος στο ύψος του πέναλτι, όμως η προβολή του πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ουνάι Σιμόν.

Αυτή ήταν και η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Με το τελευταίο σφύριγμα του Σλάβκο Βίντσιτς, η Ισπανία πανηγύρισε μία απόλυτα δίκαιη νίκη με 1-0 απέναντι στην Αργεντινή, επιστρέφοντας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά και κατακτώντας πανάξια το τρόπαιο, έπειτα από μία εμφάνιση απόλυτης κυριαρχίας.

Σκόρερ: 106′ Φεράν Τόρες

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κόκκινη κάρτα: Έντσο Φερνάντες (93′)

MVP: Φεράν Τόρες (Ισπανία)

Γήπεδο: MetLife Stadium (80.663)

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (Γκαρθία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99’ Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62’ Πέδρι), Μπαένα (75’ Νίκο Γουίλιαμς), Όλμο (75’ Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62’ Φεράν Τόρες).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο (70’ Μεδίνα), Λισάντρο Μαρτίνες (44’ Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70’ Σιμεόνε), Μοντιέλ (58’ Μολίνα), Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες (46’ Παρέδες), Μέσι, Άλβαρες (102’ Σενέσι).